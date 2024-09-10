中天新冠藥將申請上市 同步啟動國際大廠授權

中天生技集團昨（9）日召開國際記者會，宣布集團開發治療新冠病毒的核酸新藥SNS812二期人體臨床試驗解盲成功。依照規劃，中天集團旗下合一生技（4743）今年會先在台灣向衛福部提出緊急授權許可（EUA）上市申請，並將啟動國際大廠授權。

合一生技總經理鄭淑玲表示，新冠肺炎疫情雖然已過高峰期，但是病毒仍不斷演變，合一生技與中天生技子公司中天上海共同開發的SNS812，已依照美國食品藥物管理局（FDA）要求的國際標準，完成135人輕中度感染者的二期臨床試驗。

鄭淑玲強調，這一次臨床試驗證明，SNS812比其他新冠藥物有三大優點，一是解決患者呼吸急促的困難；二是解決患者嗅覺、味覺喪失等症狀；三是讓病毒感染陽性轉陰性的時間非常快速。

中天生技集團針對SNS812二期臨床試驗結果，目標今年10月完成CSR報告，並提交美國FDA審查，若審查結果通過，最快今年就要向國內衛福部提出EUA申請，其他包括美國及世界各國也會提出EUA申請。

除啟動多國的EUA申請之外，鄭淑玲強調，中天生技集團也將與國際大藥廠洽談全球市場授權，包括合作啟動三期臨床研究，也要爭取讓SNS812成為世界衛生組織（WHO）或是主要國家新冠治療的緊急用藥。

中央研究院院士暨合一首席科學顧問楊泮池表示，世界即時統計網站（Worldometer）資料顯示，全球新冠累計感染人數已達7億人，造成超過700萬人死亡。

新冠肺炎疫情雖然已過高峰期，美國衛生資源服務局（HRSA）仍預估，新冠病毒每年仍將造成1.1億人感染，WHO官員在今年2月指出，新冠病毒仍在全球大肆流行，實際感染人數比各國報告高出二倍至20倍不等，且新冠病毒將持續存在，並不斷突變。

楊泮池強調，目前國際上用來治療新冠病毒的藥物共有四種，在安全性及有效性都無法完全對抗新冠病毒對人類造成傷害，其中輝瑞藥廠開發的Paxlovid雖然療效有限、且副作用顯著，但是2024年上半年銷售仍超過20億美元，顯示新冠藥物存在巨大需求。