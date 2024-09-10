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在地豪宅一哥創立30周年 聯聚Q4出擊 台中推案600億

經濟日報／ 記者宋健生／台中報導
聯聚建設創辦人江韋侖（左二）與ACPV建築團隊合影。 聯聚建設／提供
聯聚建設創辦人江韋侖（左二）與ACPV建築團隊合影。 聯聚建設／提供

台中豪宅一哥聯聚建設今年創立30周年，集團決加碼推案，第4季將在七期一口氣推出600億元案量，打破聯聚一年推案最高紀錄。其中，預計10月進場的「聯聚理安大廈」，市場推估每坪單價將站上100萬元以上，也宣告台中豪宅房價進入三位數時代。

目前已知最先進場的「聯聚理安大廈」，位於惠民路、正對台中國家歌劇院，基地面積840坪，規劃地上39樓、地下五層，總戶數74戶，一層二戶，坪數在110坪至120坪，總銷120億元，鎖定回流台商及企業主。

另外，位於市政北七路、市政北六路1,837坪的「聯聚玉衡大廈」，雙面臨路、且正對秋紅谷公園，此案規劃地上51樓、地下八層，總戶數戶374戶，坪數為均質60坪，總銷280億元。

位於朝富路、市政北二路口黃金角地的「聯聚中衡大廈」，基地面積1,920坪，規劃為地上37樓、地下七層的頂級商辦產品，坪數55坪至162坪共192個單位，總銷200億元。

聯聚建設成立於1994年，一直在台中七期深耕經營，集團邁入30周年，今年規劃推出三件系列新作。大坪數豪宅建案代表作「聯聚理安大廈」，象徵著品牌多年來對品質、設計及居住體驗的堅持與品味。「聯聚玉衡大廈」為面秋紅谷豪宅代表作，訴求出繁華入寧靜的至高住宅，標配60坪的摩登輕奢宅，預期將受小家庭、菁英白領及退休銀髮族群青睞。

預計年底公開的「聯聚中衡大廈」，也被視為是繼與隈研吾合作的「聯聚中維大廈」之後，另一件國際指標商辦。

聯聚建設總經理王于娟指出，「聯聚理安大廈」擁有近900米的綠意視野，正對台中藝文地標國家歌劇院、市政十字園道，基地位置珍稀，集團規劃110、220坪大坪數，訴求為「限量收藏」等級的新作。

王于娟表示，近幾年房價飆漲，為壓低總價，市場紛紛以中小坪數產品為主力；但在豪宅市場方面，隨著台商持續回流，及不少企業主對「可使用的收藏品」情有獨鍾，決定推出大坪數產品以符合高端市場需求。

國家歌劇院 豪宅

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