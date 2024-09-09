商業興觀點／推智慧城市 借鏡日本經驗

日本一般社團法人網絡智慧城市創造協議會（以下簡稱MCSCC）是一個在日本地方城市推動智慧城市建設的法人，其在日本益田市推動的智慧城市專案曾被日本國土交通省選為「優先15專案」之一。這個專案的內容包括在益田市導入HEMS能源可視化、智慧家電服務、高齡者守護、護理支援服務、嬰幼兒猝死監測、防止野獸的農田電氣柵欄的IoT漏電偵測、防災用水位計、公共汽車定位服務、安全駕駛促進服務、交通服務等。並以民間主導的方式開創智慧城市永續營運的模式。

日本的地方政府，尤其在鄉村地區，財政狀況及人力並不充足，以往日本地方城鎮的智慧城市工作推動多半仰賴中央政府補助，但在計畫年限到期後，往往就無以為繼，使得這些專案只淪為曇花一現。而MCSCC在益田市推動的智慧城市專案難能可貴的地方就是它以MCSCC為首，結合了中央政府、大學、企業等相關夥伴建構了智慧城市生態系，並能結合各方資源實現專案。

首先在目標市場的選擇方面，它篩選出益田市在城市規模和特質上是較易導入智慧城市的對象；再者，它進行多次當地需求調查，配合需求導入益田市所需要的智慧城市項目；最重要的，MCSCC建構了商業模式，讓益田市政府在沒有額外花錢的情況下，透過民間帶頭的方式，讓該專案得以施行甚至持續運作。

相較於其他專案完全仰賴政府補助，益田市智慧城市的商業模式中，在中央政府補助之外開闢了新的收益流，例如企業用於產品試驗的研發經費，以及向當地企業甚至使用服務的民眾收取的費用。

例如，日本法律要求幼兒園的保育士需要每隔一段時間檢查嬰幼兒的狀態，智慧城市專案中的防猝止IoT監測設備就可以幫助保育士來檢查嬰幼兒的狀態，因此幼兒園就會有動機為這個服務付費。

除了開創收益之外，在成本結構上，MCSCC也設法運用益田市已建設好的網路基礎設施，並依實際需求採用夠用就好的IoT設備，盡量節省成本，使得專案得以落地。當然，MCSCC的事業野心不止於此，在益田市場域中的成功試驗，是為了能推動到其他城市，甚至海外市場，藉助日本商社力量，整合日本生態系業者整合輸出。

台灣的智慧城市政策和產業發展中，政府以往也是以補助專案的方式推行，較少可持續性的商業模式思維。

專案結束後，各地方政府也只能設法自籌財源來維運。未來可參考MCSCC的經驗，要求在補助案中導入可持續商業模式的設計，包括目標市場選擇、需求評估、成本結構、多元收益流、國外輸出規劃等，以減輕地方政府壓力，和提升業者的競爭力。