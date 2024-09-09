趨勢觀察／企業全球化致勝三鑰

中華經濟研究院預測2024年台灣經濟成長率可達3.81%，上半年出口大幅成長，美國跟東南亞國協成為最大出口地區，台灣產業從過往兩岸管理，慣以低廉成本與品質取勝的優勢亟須蛻變成全球化管理模式。

歐美企業全球化策略是將成功產品服務推廣到新興市場，再就是利用新興市場低廉人力，提升成本競爭力。複製總部制度、系統與流程，確保海外運作合法合規，這階段管控模式是去中心化。第二階段透過組織架構、策略性人力規劃與管理制度收編，追求國際綜效極大化。全球化策略3.0階段，建置完善的全球治理架構、運作模式與溝通機制，透過全球化人才方案，激勵與留置人才，創建難以複製的企業優勢。

因應人口老化，國內市場縮減，海外擴張成為日本企業最重要的發展策略。面對國際化，日本企業透過外派人才擔任海外高階，確保總部策略無縫接軌，海外人資制度，則授權當地，因為海外據點管理制度不同，人才職涯發展受限，也帶來當今全球化管理四個挑戰。

首先，總部缺乏足夠的全球化經營人才。其次，海外優秀人才不夠瞭解母國市場與營運模式。第三，總部人資制度無法吸引國際化優秀人才。第四，高度授權海外據點模式，造成總部全球化管理能力不足。

台資企業全球化大多是製造體系海外拓點，隨著海外廠區成長，台資企業面臨海外優秀人才留置不易、總部清一色台灣高階及總部無法創新價值。參考WTW全球化3.0架構，台資企業目前大多處在2.0階段，常見挑戰包括分權模式下，如何發揮一加一大於二的綜效？總部跟海外管理團隊缺乏共同管理語言與制度，如何確保願景與策略完整下放？

為此，提出以下企業全球化轉型致勝三鑰：

第一鑰：強化總部領導「全球化思維」

全球化願景透過系統性制度是可達成的，企業核心價值論述與內部管理制度尤為關鍵，海外優秀人才與總部經營理念與價值觀是否「志同道合」？再者，總部須重新定位並提升職責能力規格，尤其在「擔任中長期策略與核心價值推動引擎」、「強化集團整體績效管理效益」、「全球資源整合與綜效」與「提供海外據點專業諮詢與能力強化」。

第二鑰：優化管控模式與內部管理機制

因應疫情，企業打破過往跨國實體障礙，面對中美貿易與地緣政治議題，不少董總都在思考如何分散風險與提升綜效。總部一定要設在台灣？該不該改地點或走向雙總部架構？管控模式如何優化？組織架構與層級規格足夠支持國際化發展所需？績效管理制度、全球薪酬制度、外派獎酬激勵制度與國際化人才梯隊都是總部須承擔的管理制度課題。

第三鑰：強化企業風險管理與永續韌性

組織韌性不僅涉及面臨風險時，企業能否恢復正常，還涉及能否嵌入組織文化並在發生風險事件時能夠脫穎而出的能力。整體而言，台資企業應持續檢視優化三大風險構面：地緣政治風險、全球供應鏈模式典範轉移與保護關鍵基礎設施。

台資企業國際化發展已走到2.0，隨著國際政經不確定性，台資企業全球化發展需透過明確的全球化願景、策略，搭配對接的組織架構與管控模式、海納百川的全球化人才及與時俱進的管理與風險管理機制，才能真正蛻變為3.0全球化企業。