桃園新天價來了 青埔新屋這社區每坪最高76萬、超車竹北
據實價登錄網資料顯示，位於桃園中壢區領航南路的「桃大允」新成屋案，11樓以總價3,954萬元購入總面積59.3坪，拆算車位後、每坪成交價達76萬元，一舉超過竹北新成屋案「寶佳奇磊」13樓的每坪最高75.8萬元，也同步超越桃園預售案「尊騰大真席」2樓最高每坪74.2萬元價位，成為桃園新天價。
台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，青埔、竹北房價勢均力敵，主因兩區有三大共通性，首先皆為高鐵新興重劃區，吸引大量人口移入。
再者，青埔的青溪里是桃園市最富裕的里，與竹北的中興里同樣為高收入族群聚集地。第三，近年青埔、竹北大型商業設施進駐，展現出宜居且具投資潛力的特點。
台灣房屋青埔直營店店長廖國順指出，這次創下青埔房市新高價的「桃大允」社區因近高鐵站，且物件為「帶裝潢的實品屋」，可免裝潢、直接入住，因此比同社區其他物件每坪成交價多出近7萬元，創下桃園新成屋新高價。
目前桃竹兩區房價已不相上下，惟青埔在新成屋市場稍占優勢，每坪最高成交價達76萬元；預售市場則是竹北占上風，每坪成交價破8字頭包括「馥御」、「合石MOON RIVER」等案，其中「馥御」10樓頂樓戶每坪更達83萬元，預料也將掀起新成屋市場漣漪。
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