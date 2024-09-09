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治療新冠病毒感染新藥SNS 812 二期試驗成功解盲

攝影中心／ 記者胡經周／台北即時報導
由合一生技與中天上海共同研發的治療新冠病毒感染核酸新藥 SNS812，成功達成二期人體臨床試驗主要與重要次要評估指標，今天舉行二期試驗結果記者會，由台大醫學檢驗暨生物技術學系教授張淑媛（左起）、台大醫院品質管理中心主任陳世英、中央研究院院士暨合一首席科學顧問楊泮池、合一生技總經理鄭淑玲與中天（上海）總經理張翼中一起出面說明。記者胡經周／攝影
由合一生技與中天上海共同研發的治療新冠病毒感染核酸新藥 SNS812，成功達成二期人體臨床試驗主要與重要次要評估指標，今天舉行二期試驗結果記者會，由台大醫學檢驗暨生物技術學系教授張淑媛（左起）、台大醫院品質管理中心主任陳世英、中央研究院院士暨合一首席科學顧問楊泮池、合一生技總經理鄭淑玲與中天（上海）總經理張翼中一起出面說明。記者胡經周／攝影

合一生技與中天上海共同研發的治療新冠病毒感染核酸新藥SNS812，成功達成二期人體臨床試驗主要與重要次要評估指標，顯示SNS812藥物安全性良好， 且對於全球正流行的JN.1等多種高免疫逃脫性變異株展現出顯著的臨床療效。

這是目前全球唯一對多種新冠病毒變異株感染具有廣效性的臨床新藥，對病毒感染造成的癥狀改善，遠較目前全球市佔率達七成的輝瑞Paxlovid新藥具有優勢，今天舉行二期試驗結果記者會，由台大醫學檢驗暨生物技術學系教授張淑媛（左起）、台大醫院品質管理中心主任陳世英、中央研究院院士暨合一首席科學顧問楊泮池、合一生技總經理鄭淑玲與中天（上海）總經理張翼中一起出面說明試驗解盲數據和結果，與後續市場規劃。

由合一生技與中天上海共同研發的治療新冠病毒感染核酸新藥 SNS812，成功達成二期人體臨床試驗主要與重要次要評估指標，今天舉行二期試驗結果記者會，中央研究院院士暨合一首席科學顧問楊泮池說明本次試驗解盲數據和結果。記者胡經周／攝影
由合一生技與中天上海共同研發的治療新冠病毒感染核酸新藥 SNS812，成功達成二期人體臨床試驗主要與重要次要評估指標，今天舉行二期試驗結果記者會，中央研究院院士暨合一首席科學顧問楊泮池說明本次試驗解盲數據和結果。記者胡經周／攝影

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