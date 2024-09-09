金萬林通過LDTs實驗室認證 可搶攻癌症健保基因檢測商機

金萬林-創（6645）9日宣布，該公司已通過台灣衛福部食藥署的LDTs認證許可，從列冊登錄實驗室成為LDTs認證實驗室，將可搶攻健保基因檢測服務，商機倍增。

金萬林表示，政府為強化國家癌症防治計劃，癌病補助項目和預算都大幅增加。篩檢項目從現行的四項：乳癌、口腔癌、子宮頸癌、大腸癌，再增加低劑量電腦斷層（LDCT）肺癌篩檢，以及胃癌的幽門桿菌檢測；癌症早期篩檢預算也從一年28億，2025年提高到68億元。可見提早發現，提供癌病精準治療，是國家政策，也是降低國人癌病死亡率的最佳解方。

金萬林提早布局建置高階儀器設備，以及跟多家醫療院所合作的經驗，現在正式通過LDTs實驗室認證，可及時提供醫院及病患選擇最佳的治療策略，對症下藥，提高癌友的存活率。

根據基因儀器檢測大廠Illumina推估，全球基因檢測市場發展至2027年，潛在市場規模可達1,200億美元，包括癌症相關檢測、遺傳基因檢測、再生醫療，以及科研相關的檢測業務，目前全球市場規模不到一成。而自今年5月1日起，癌症基因檢測次世代基因定序（NGS）已納入健保給付，金萬林通過食藥署審查，成為LDTs認證實驗室，對弱勢癌友來說更是一大福音。

金萬林表示，該公司產品線已涵蓋16種癌別，是台灣擁有癌症基因檢測最多項目的生技公司。金萬林不斷研發更多精準檢測項目，可以對應所有的實體腫瘤。像是急性骨髓性白血病，病情快速惡化，五年存活率只有7%，醫師需要快速找到治療策略；此次金萬林認證新增：血液腫瘤、全面型癌組織用藥檢測（TSO500 tissue）、以及採用血液檢體進行的全面型癌循環核酸檢測（TSO500 ctDNA）等高複雜度基因檢測，提供醫院更多治療的相關資訊。