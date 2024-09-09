中興電報捷 旗下iCharging國道6大快充站全面啟用

中興電（1513）報捷，9日宣布，旗下iCharging將於明（10）日全面完成第三期國道服務區充電站建置計畫，六站全新的快充站同步啟用，總計在國道沿線的充電站數量累計至16站，進一步提升了國道充電網的覆蓋範圍。

中興電指出，此次啟用的六站高速公路服務區充電站分別位於石碇、新營南、新營北、古坑、西螺南及西螺北服務區，現在起電動車車主不用再預先充電再上國道，讓長途行駛不再因為充電而感到焦慮。

自2022年iCharging在國內啟用第一座高速公路服務區快充站以來，國內電動車掛牌數已從1.7萬輛快速增長至超過8萬輛。中興電指出，這樣的市場成長反映出充電設施的完善對電動車普及的重要推動作用。

此次新建的充電站皆採用高效能充電設備，部分站點更配備350kW 540A超高速充電樁，讓車主可以快速補電，此外，iParking APP推出會員優惠，每度電9.2元。其中，新營南、新營北的充電車位是大小型車共用，進一步提高了車位使用的靈活性，為物流業者及小型電動車主提供了更加便利的充電解決方案。

中興電指出，除了六站新站的啟用，iCharging也對第一期建置的充電站進行了設備升級，包含湖口南、湖口北、清水及東山服務區的充電站，將設備升級至350kW 540A 充電樁，進一步提升充電效率，縮短等待時間，為用戶提供更優質的充電體驗。

中興電指出，未來持續致力於推動綠色交通發展，同時積極促進共享充電網路，預計今年底與源點科技EVOASIS的OCPI充電漫遊合作將正式啟用。

這項合作讓iCharging/iParking及源點會員都能在雙方的充電站上進行無縫的跨平台充電，進一步提升用戶的充電便利性，且充電漫遊技術將打破各家充電服務商之間的限制，實現真正的共享充電網絡。

中興電指出，iCharging高速公路服務區充電站導入儲能系統（BESS）與氫能備援電力系統，結合能源管理系統（EMS），有效削峰填谷，減少用電損耗並避免超約。EMS系統在尖峰時段釋放電力，減少對電網依賴並提升穩定性，預計1年內可減少相當於128座大安森林公園的碳吸附量。