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台塑生醫首創小花蔓澤蘭天然抑制劑 可抗外來種威脅

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導
台塑生醫成功研發出全台首創的小花蔓澤蘭天然抑制劑，並捐贈給林業保育署宜蘭分署。台塑生醫／提供
台塑生醫成功研發出全台首創的小花蔓澤蘭天然抑制劑，並捐贈給林業保育署宜蘭分署。台塑生醫／提供

台塑生醫9日宣布，該公司以科研創新方式提高生態保育效率，為克服強勢外來種小花蔓澤蘭這數十年來對本土原生植物的威脅，已成功研發出全台首創的純天然抑制劑，可將小花蔓澤蘭種子成熟率、發芽率各自降低約六成，大幅遏止其擴散生長，並減少人力除蔓需求，有效保護在地生態。

台塑生醫將天然抑制劑捐贈予林業保育署宜蘭分署，攜手公部門共研創新技術，為自然保育開創永續解決方案。

台塑生醫董事長王瑞瑜表示，台塑生醫自2018年打造宜蘭龍潭湖畔悠活園區，就致力於復育圓吻鯝魚洄游生態系及翡翠樹蛙，去年首度大規模清除小花蔓澤蘭，在上百名員工、志工及居民努力下，進一步確保了園區生態平衡，但過程耗費大量人力，尤其部分小花蔓澤蘭生長於山坡高處，以人工清除有安全危險，她才特別指示研發團隊應轉換思維，減少以人工為主的除蔓方式，開發出專屬的天然抑制劑，讓保育工作同時達到安全及高效的目標。

台塑生醫9月7日至宜蘭南澳農場參與小花蔓澤蘭全國防治宣導，將天然抑制劑贈予林業署宜蘭分署在地試驗。王瑞瑜表示，小花蔓澤蘭擴散速度極快，22年前在台灣覆蓋面積高達5.6萬公頃，在社會共同努力下削減至目前的數千公頃，台塑生醫的天然抑制劑若能在宜蘭收穫良好成效，未來可推動至全台，為生態保育工作貢獻更多力量。

台塑生醫總經理劉慧啓表示，此次投入資源開發的抑制液為純天然植物萃取，經過數個月審慎的田野試驗、種子發芽試驗，發現噴灑過抑制液的小花蔓澤蘭種子，成熟率僅39.4%、發芽率僅41.1%，足以控制在正常植株的一半以下，顯見可大幅降低小花蔓澤蘭發芽、擴散情況。台塑生醫今年也將在龍潭湖畔悠活園區實地使用抑制劑，並持續優化調整其效能。

為促進生態保育及環境永續，台塑生醫長期付出努力，包括投入開發天然配方及減塑包裝的綠色環保產品，也建構塑膠、水資源、廢觸媒、電池等回收循環系統，未來將持續運用創新科技推動永續發展，展現對環境的承諾與責任。

台塑 王瑞瑜 生態保育

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