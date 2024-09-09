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財部再推8宗國有地上權招標 權利金底價近28億元

中央社／ 台北9日電
財政部。圖／聯合報系資料照片
財政部。圖／聯合報系資料照片

財政部國有財產署今天公告今年第5批國有地招標設定地上權標的，訂於10月28日開標，一共釋出8宗土地、權利金底價合計近新台幣28億元，其中台南市東區2宗住宅區土地面積皆約2000坪，鄰近平實轉運站，權利金底價均超過7億元，備受市場關注。

國產署表示，這批招標標的分布為台中市3宗、台南市2宗，高雄市、桃園市、宜蘭縣各1宗，合計面積4.27公頃，權利金底價27億8496萬餘元。

國產署進一步表示，這批首次列標標的共4宗，台中市2宗，其中1宗東勢區商業區土地位於客家文化園區旁，近豐勢路商圈，雙面臨路且鄰近今年度第1批標脫標的，另1宗南區住宅區土地，周邊學校及公共建設多，生活機能優越。

國產署指出，首次列標的台南市東區2宗住宅區土地，三面臨路且坵塊方整，鄰近南紡購物中心、平實轉運站，人口密集度高，生活機能便利，2宗土地權利金底價均超過7億元，是此批標的中底價較高者，且面積皆約2000坪。

針對其餘4宗曾列標的土地，國產署表示，桃園市龜山區乙種工業區土地，鄰近華亞科技園區，位於林口工四工業區內，距離中山高速公路林口交流道僅約2公里，交通便利。

同時，國產署指出，台中市干城商業區土地，鄰近台中火車站商圈，屬於發展成熟地區，區位良好；高雄市仁武區社區商業區土地，周邊公共設施完善，生活機能便利；宜蘭縣員山鄉住宅區土地面積約1.4公頃，位於精華地段。

國產署表示，重新推出的標的條件俱佳，期望可獲得市場青睞。

國產署指出，為兼顧活化國有土地及國家住宅政策，國產署自民國111年起就位於都市計畫住宅區、面臨10公尺以上計畫道路，基地形狀方整且面積0.15公頃以上的標的，均先徵詢中央及地方住宅主管機關，確認有無社會住宅用地需求，經評估無需求者，續辦理活化利用。

國產署說明，招標設定地上權是國家保有土地所有權、提供使用權給民間的活化國有土地方式，在有土斯有財觀念下，其市場流動性與所有權市場有明顯區隔。

國產署 地上權

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