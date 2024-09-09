陽明所屬Premier Alliance與全球最大地中海航運合作亞、歐洲航線

全球貨櫃輪聯盟重大洗牌，陽明海運（2609）所屬新聯盟Premier Alliance擴大歐洲布局宣布與全球最大地中海航運合作亞洲往返歐洲航線展開換艙合作。此合作架構將包含9條航線，陽明海運藉此將提供更廣泛的直航港口覆蓋範圍，並提高亞洲往返歐洲航線服務頻次。

陽明海運蔡豐明董事長表示:「此合作將進一步優化本公司亞洲往返歐洲航線的服務品質，使我們能夠為客戶提供更全面的服務覆蓋範圍，以及更多元的運送選擇，從而為客戶創造更大的價值。」陽明海運透過與MSC之換艙合作，將為客戶帶來更綿密的服務網絡。

過去全球共有三大海運聯盟，2M聯盟是全球最大的聯盟；長榮（2603）加入OCEAN(海洋聯盟)是第二大海運聯盟；陽明所屬的THE聯盟第三大。日前2M聯盟已宣布2025年要解散，馬士基日前2024年就宣布2025年開始要攜手赫伯羅特(Hapag-Lloyd)進行長期「Gemini 合作」，THE德國赫伯羅德(Hapag-Lloyd)通知2025年1月31日退出「THE Alliance」聯盟成，今天陽明首度證實明年2月起新聯盟成型更名「Premier Alliance」；同時聯盟也擴大布局，Premier Alliance宣布與地中海航運於亞洲往返歐洲航線進行合作。

三大聯盟成員各有專長、航線互補性更強，業者降低資本支出不用每條線配置大量船舶，又能提供客戶更綿密的航線服務。

目前三大聯盟當中，長榮海運所屬的Ocean Alliance(海洋聯盟)四大成員同步宣布，聯盟合作期限延長五年至2032年3月31日，屆時還可以視狀況再延長五年至2037年；海洋聯盟是四大航運法國達飛海運（ CMA CGM）、中國遠洋海運集團、長榮海運及OOCL（東方海外）。