永達保經MDRT人數破900人 將大舉吸納社會新鮮人

根據勞動部公布的「薪資行情及大專生就業導航」統計資料顯示，2019年至2023年之大專畢業生，各行業平均薪資前三名為製造業51,551元、金融及保險業50,245元、出版影音及資通訊業49,167元。想加入金融保險業，保險經紀人也是一條路。

永達保經最新統計，永達具備MDRT（百萬圓桌）資格人數達931人，完成10屆以上MDRT終身會員更多達106位，永達指出，除了打造共好創業平台，培訓課程之外，更提供實務演練，手把手帶領新鮮人入門，並提供高額訓練補助及高達310萬元的組織發展獎金，鼓勵年輕人到永達創業。

勞動部統計資料顯示，新鮮人平均求職月數為2.56個月，而依據日前求職網公布的調查顯示，今年的新鮮人仍有6成尚未找到正職工作。

永達保經分析，新鮮人求職普遍關注的重點在於：薪酬與福利、工作的成長機會、工作與生活的平衡、個人成就與價值等。永達保經指出，相對於其他的保經公司，永達還有「保險經紀業務整合管理系統」新型專利，以及LINE數位智能秘書系統，更有寬廣的對岸市場（永達理保險經紀公司），新鮮人可發揮的空間非常大。

永達保經進而指出，會提供多元化的高額報酬，包括個人自招件報酬與組織報酬共19項收入；同時鼓勵組織大型化，除了每年提供訓練補助之外，更提供高達310萬元的晉級獎金，鼓勵業務發展組織。