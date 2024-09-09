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配合囤房稅修法…嘉義縣房屋稅徵收自治條例修正 囤房最高稅率4.8%

中央社／ 嘉義縣9日電
囤房稅2.0於7月上路，嘉縣配合修法，議會8月底三讀通過房屋稅徵收自治條例修正案，民眾非自用房屋全國總持有應稅戶數7戶以上及建商持有餘屋逾5年，皆適用每戶最高稅率4.8%。嘉義房市示意圖。聯合報資料照／記者游智文 攝影
囤房稅2.0於7月上路，嘉縣配合修法，議會8月底三讀通過房屋稅徵收自治條例修正案，民眾非自用房屋全國總持有應稅戶數7戶以上及建商持有餘屋逾5年，皆適用每戶最高稅率4.8%。嘉義房市示意圖。聯合報資料照／記者游智文 攝影

囤房稅2.0於7月上路，嘉縣配合修法，議會8月底三讀通過房屋稅徵收自治條例修正案，民眾非自用房屋全國總持有應稅戶數7戶以上及建商持有餘屋逾5年，皆適用每戶最高稅率4.8%。

嘉義縣財政稅務局今天發布新聞稿表示，房屋稅徵收自治條例修正案，溯自今年7月1日起施行，法案發布後報財政部備查，114年期開徵的房屋稅即適用修正後規定。

財稅局指出，嘉義縣房屋稅徵收自治條例修正重點，是將非自住住家用房屋按4類房屋課徵房屋稅。

首先是出租申報租賃所得達租金標準或繼承取得的共有房屋，該類按全國總持有應稅房屋戶數課徵房屋稅，4戶以內每戶稅率均為1.5%；5至6戶每戶稅率均為2%；7戶以上每戶稅率均為2.4%。

再者，起造人待銷售房屋，持有期間在2年以內，按起造人持有房屋年數期間課徵房屋稅，持有房屋年數1年以內，每戶稅率2%；持有逾1年且2年以內，每戶稅率2.4%。

另外，起造人持有待銷售房屋持有期間逾2年，按起造人持有房屋年數期間課徵房屋稅，持有房屋年數逾2年且4年以內，每戶稅率3.6%；持有逾4年且5年以內，每戶稅率4.2%；持有逾5年，每戶稅率4.8%。

財稅局強調，前述三類以外的房屋，則按全國總持有應稅房屋戶數課徵房屋稅，全國總持有應稅房屋1戶，每戶稅率2.6%；持有2至4戶，每戶稅率3.2%；持有5至6戶，每戶稅率3.8%；持有7戶以上，每戶稅率4.8%。

財稅局說，民眾如有任何疑問可撥打財稅局免付費服務電話0800076969。

修法 嘉義 囤房稅 建商 房屋 房屋稅 租金 財政部

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