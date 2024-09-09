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北市這一區全國租金最高！每月房租逾3.3萬 新北租金最貴竟不在板橋
據內政部「租屋市場統計資料」顯示，以整層租金、75分位數來看，全國租金最高的是大安區，每月達3.3萬元，等於有1/4租金在3.3萬元以上；新北市則出乎意料、以林口每月租金2.5萬元最高，桃園市則是龜山區月租2萬元，台中市北屯區月租2.2萬元。
信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，統計是以租金補貼資料進行統計，實際上沒有申請租金補貼的租金可能會更高。
此次內政部公布租金統計資訊，是運用今年3月31日當日仍有效的租金補貼租約資料進行統計，整層住家租金前75分位，北市最高是大安區的3.3萬元，新北市則不是第一圈的板橋等地區，反而是新市鎮開發為代表的林口，租金75分位是2.5萬元。
曾敬德指出，新北市租金最高落在林口，可能與林口大樓社區數量較多，整層出租以大樓產品為主有關。
曾敬德分析，通常租整層住家的以一般家庭居多，都會區常見租金水準都在2萬以上，北市租金上揚後更是動輒3萬元，若是有申請到政府的租金補貼，則可適度減輕房屋壓力。
不過曾敬德表示，在通膨、房價上揚與管理費增加的狀況下，租金與小孩養育費用等開銷，還是感覺到負擔有點沉重。
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