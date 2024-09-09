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陽明與HMM、ONE宣布深化聯盟合作 並更名為「Premier Alliance」

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導

陽明海運（2609）、韓新遠洋（HMM）及海洋網聯（Ocean Network Express, ONE）宣布未來將持續深化聯盟合作，並以更新之名稱「Premier Alliance」經營聯營航線，這項為期5年之新聯營架構將於2025年2月起生效。

陽明海運表示，透過此策略性長期合作，陽明海運將持續提供可靠且綿密的航線服務，確保客戶享有連續不中斷的優質運輸品質。全新聯盟合作架構將涵蓋主要東西向航線服務，包括亞洲往返北美西岸、亞洲往返北美東岸、亞洲往返地中海、亞洲往返北歐以及亞洲往返中東等航線。

陽明海運蔡豐明董事長表示：「陽明海運與HMM及Ocean Network Express的持續合作，不僅展現了三家公司在業界內的深厚信任與共同願景，亦彰顯對客戶提供卓越價值與廣泛服務範圍的堅定承諾。未來，陽明海運將透過Premier Alliance聯盟航線，繼續推動創新、提升服務品質，為客戶提供更具競爭力的解決方案，我們對未來充滿信心，並期待與合作夥伴再創佳績」。

陽明海運已於2024年3月公告初步2025年越太平洋航線架構，Premier Alliance聯盟航線服務網絡及聯盟外東西向航線架構與細節將於後續另行公告。 

航線 運將 陽明海運

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