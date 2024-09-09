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威秀總經理換人當！網銀國際法人推派林敬修掌舵

聯合報／ 記者鍾張涵／即時報導
網銀國際集團持續擴大泛娛樂事業版圖，在取得威秀影城35.69%股份成為最大股東後，以法人指派林敬修出任威秀影城總經理。圖／網銀提供
網銀國際集團持續擴大泛娛樂事業版圖，在取得威秀影城35.69%股份成為最大股東後，以法人指派林敬修出任威秀影城總經理。圖／網銀提供

網銀國際集團今日宣布，持續擴大泛娛樂事業版圖，在取得威秀影城35.69%股份，成為最大股東後，以法人指派林敬修出任威秀影城總經理，將借重其在數位轉型與整合的豐富經驗，帶領威秀影城邁向數位化發展。

網銀指出，林敬修擁有超過20年的遊戲產業經驗，曾任遊戲橘子台灣區副營運長，並於橘子集團多角化經營發展下，陸續擔任Gash樂點、蟻力的營運長職務，領導團隊在遊戲發行、金流、行銷及客服等多方面業務拓展。

網銀表示，網銀國際相信在其帶領下，威秀影城更有效整合線上線下優勢，並結合網銀國際集團在遊戲、影視、票券服務、GASH金流服務等泛娛樂資源，串接人流與技術整合，為國內更多的影視、遊戲業者提供創新服務，也為其消費者帶來全面升級的娛樂體驗。

林敬修今日表示，威秀影城影廳據點皆位於一級商圈點位，聚客力強，加上長久累積的品牌聲望與市占率是既有優勢，但目前仍多著重在線下經營與服務，若能將已有的人流紅利透過數位策略轉化為線上紅利，達到高效虛實整合，將有助拓寬威秀娛樂版圖。

因此除繼續提高客戶觀影體驗外，他首要任務將推動強化數位轉型，從優化iShow平台著手，簡化iShow會員申請步驟、提升使用體驗。同時著重線上會員經營，重建會員紅利政策，導入網銀國際集團豐富的泛娛樂資源，持續引流會員，擴大數位會員規模。藉由數位會員資訊，後續將更有助了解用戶輪廓，透過數據分析作為商業判斷基礎，提升通路管理效率。

網銀國際指出，集團積極打造台灣泛娛樂生態圈，樂見威秀影城在新任總經理林敬修及威秀原專業團隊帶領下，能透過多元整合的泛娛樂服務，為消費者提供更全面、更豐富的娛樂選擇。

網銀表示，未來也期待透過與威秀影城的深度合作，串聯開發出更多能滿足消費者全方位娛樂需求的服務。

威秀影城 消費 網銀

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