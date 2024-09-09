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7-ELEVEN 虛實整合 祭三招搶中秋商機

經濟日報／ 記者徐牧民／即時報導
7-ELEVEN整合線上線下資源，祭出三大生活提案搶攻中秋商機。 統一超提供/圖
7-ELEVEN整合線上線下資源，祭出三大生活提案搶攻中秋商機。 統一超提供/圖

中秋節將近，統一超商（2912）祭出「會員消費享3大優惠」、「烤肉主角與配角就近買」、「iOPEN Mall歡聚 Fun假購」三大策略，整合線上線下資源搶攻節慶商機，打造全台最綿密的中秋補給站。

台灣7-ELEVEN透過線上會員布局，以滿足OPENPOINT會員就近採買中秋禮盒、烤肉生鮮、日常備品需求，自9月12日至17日會員到全台7,000家門市購買指定13大類別商品，單筆滿250元立折25元，滿1,000元立折110元，單筆最高立折上限550元，指定禮盒、精補品商品、烤肉冷凍生鮮趁優惠買好買滿，單筆消費滿1,000元以上多項指定支付工具結帳享50元回饋。

台灣7-ELEVEN表示，烤肉醬、醬油熱賣的商圈門市亦加強相關商品備貨，並且觀察烤肉主角肉品常有臨時加量、小家庭精緻化購買需求，全台超過5,600間門市導入雙門以上冷凍冰箱，部分鄰近住宅商圈門市引進海島型冷凍冰箱「嚴選素材鮮物」，以超商「陳列經濟」作法搶攻併買商機，滿足小家庭、單身族對冷凍鮮物需求。

7-ELEVEN經營的購物商城iOPEN Mall自9月11日至19日推出「歡聚Fun假購」主題策展分成三大主題區，推薦上百款網路爆品，包含美食生鮮、精選3C產品、露營、野餐周邊，多元豐富商品先領券再下單。

中秋節 烤肉

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