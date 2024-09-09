宴會龍頭新天地瞄準餐宴復甦商機 建置亞洲最大4K對開 LED 螢幕
宴會龍頭新天地（8940）餐飲集團旗下品牌《雅悅會館》南港旗艦館，進駐中信科學園區已逾十年，見證南港經貿特區十年來超速發展，看好南港商圈未來商業潛力無限，斥資五千萬打造全亞洲最頂尖的科技時尚嶄新廳堂，以迎接不斷湧入的人潮與錢潮，看好宴會、餐飲營收雙引擎，淡季不淡旺季更旺。
新天地餐飲集團品牌行銷副總經理林國威表示，婚宴「講究」和「將就」的M型化市場已經形成，新天地多品牌聚焦在「講究」的中價及中高價婚宴市場，訂席接單一樣暢旺，旗下《萊特薇庭》接單已到2026年上半年，新天地今年1-8月營收較去年成長18.4%，更創下歷年新高。
台北市近十年發展最快，市容變化最大的行政區莫過於南港，隨著政府 「東區門戶計畫」逐步實現，擁有三鐵共構與客運轉運站交匯及多項重點建設如南港展覽館、南港軟體、生技、金融、文創園區及台北流行音樂中心陸續啟用，南港已經從二十年前的工業黑鄉蛻變成台北市最耀眼的科技熱點，吸引超過350家國內外頂尖企業與超過22,000位高端人才進駐，年產值更高達6,400億元，未來還有即將營運的三井Lalaport商場、潤泰「南港之心」及富邦人壽「世界明珠」等超大型開發案，勢必推升南港成為更加繁榮的一級商圈。
《雅悅會館》南港旗艦館位於南港中國信託金融園區A棟3樓，周遭放眼所及皆為造型前衛的玻璃帷幕A級商辦高樓，彷彿置身未來科技城，此次改裝的兩大宴會廳分別在挑高9米及6米的造型天花板裝置造價近千萬的手工大型水晶吊燈，盡顯奢華大氣，更配備演唱會級別的專業投束燈與全亞洲解析度最高、螢幕最大且雙開無縫隙的LED螢幕（解析度4K/2P，高528cm、寬960cm），不論是婚宴儀式新人出場或是工商會展與企業春酒尾牙的氣派開場，皆可達到無與倫比的震撼效果。
近十年來由於少子化造成結婚對數逐年遞減，婚宴桌數也漸漸減少，且新人對於婚禮形式變得更多元，加上三年疫情衝擊與疫情後的缺工危機，導致不少小型宴會業者紛紛退出婚宴市場；新天地餐飲集團於十多年前即展開多品牌布局，除了母品牌《新天地》主打超大型宴會城堡，《雅悅會館》定調為都會時尚會館，《萊特薇庭》專攻高端飯店式宴會廳，《唯愛庭園》則滿足戶外莊園婚禮，以差異化的品牌定位，細分多樣化的婚宴市場，滿足新人對婚禮不同偏好與需求。
第三季通常為宴會產業淡季，主要原因為農曆七月是民俗月，傳統觀念上認為不宜嫁娶，但七、八月份暑假檔期卻又是餐飲產業旺季，故新天地近兩年積極發展連鎖餐飲品牌，旗下《樂葵法式鐵板燒》及《匠極緻鍋物》規模已有4店，隨著分店數增加營收也逐步擴大，漸漸發揮提升第三季營收效果，未來新天地餐飲集團將充分發揮宴會龍頭在高端食材採購與餐飲人才優勢，加速發展餐飲連鎖品牌，為屆滿80周年的老幹上再抽新枝。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言