宴會龍頭新天地瞄準餐宴復甦商機 建置亞洲最大4K對開 LED 螢幕

宴會龍頭新天地（8940）餐飲集團旗下品牌《雅悅會館》南港旗艦館，進駐中信科學園區已逾十年，見證南港經貿特區十年來超速發展，看好南港商圈未來商業潛力無限，斥資五千萬打造全亞洲最頂尖的科技時尚嶄新廳堂，以迎接不斷湧入的人潮與錢潮，看好宴會、餐飲營收雙引擎，淡季不淡旺季更旺。

新天地餐飲集團品牌行銷副總經理林國威表示，婚宴「講究」和「將就」的M型化市場已經形成，新天地多品牌聚焦在「講究」的中價及中高價婚宴市場，訂席接單一樣暢旺，旗下《萊特薇庭》接單已到2026年上半年，新天地今年1-8月營收較去年成長18.4%，更創下歷年新高。

台北市近十年發展最快，市容變化最大的行政區莫過於南港，隨著政府 「東區門戶計畫」逐步實現，擁有三鐵共構與客運轉運站交匯及多項重點建設如南港展覽館、南港軟體、生技、金融、文創園區及台北流行音樂中心陸續啟用，南港已經從二十年前的工業黑鄉蛻變成台北市最耀眼的科技熱點，吸引超過350家國內外頂尖企業與超過22,000位高端人才進駐，年產值更高達6,400億元，未來還有即將營運的三井Lalaport商場、潤泰「南港之心」及富邦人壽「世界明珠」等超大型開發案，勢必推升南港成為更加繁榮的一級商圈。

《雅悅會館》南港旗艦館位於南港中國信託金融園區A棟3樓，周遭放眼所及皆為造型前衛的玻璃帷幕A級商辦高樓，彷彿置身未來科技城，此次改裝的兩大宴會廳分別在挑高9米及6米的造型天花板裝置造價近千萬的手工大型水晶吊燈，盡顯奢華大氣，更配備演唱會級別的專業投束燈與全亞洲解析度最高、螢幕最大且雙開無縫隙的LED螢幕（解析度4K/2P，高528cm、寬960cm），不論是婚宴儀式新人出場或是工商會展與企業春酒尾牙的氣派開場，皆可達到無與倫比的震撼效果。

近十年來由於少子化造成結婚對數逐年遞減，婚宴桌數也漸漸減少，且新人對於婚禮形式變得更多元，加上三年疫情衝擊與疫情後的缺工危機，導致不少小型宴會業者紛紛退出婚宴市場；新天地餐飲集團於十多年前即展開多品牌布局，除了母品牌《新天地》主打超大型宴會城堡，《雅悅會館》定調為都會時尚會館，《萊特薇庭》專攻高端飯店式宴會廳，《唯愛庭園》則滿足戶外莊園婚禮，以差異化的品牌定位，細分多樣化的婚宴市場，滿足新人對婚禮不同偏好與需求。