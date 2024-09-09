皇翔迎入帳高峰 前8月營收暴增4.07倍 創近8年新高

皇翔（2545）迎交屋入帳高峰，日前公告，8月營收23.39億元，年增11.01倍；累計今年前8月營收90.9億元，年增4.07倍，創近8年同期新高。皇翔指出，今年營收大幅成長主要是來自台北市新成屋、新北土城「皇翔MRT」以及「皇翔芊翠」交屋入帳所致。

皇翔今年全年業績無空窗期，上半年有新北土城「皇翔MRT」完工交屋入帳，後續也持續銷售認列中，另有信義計畫區豪宅案「皇翔御琚」銷售挹注，挹注營運。

至於下半年，8月開始有總銷14億元「皇翔芊翠」交屋認列，預計第4季則有總銷19億元「皇翔芊樾」可交屋入帳，且兩筆個案均已完銷。此外，皇翔台北車站商圈指標商辦案「皇翔時代廣場」已完工，預計最快年底前可望貢獻租金收益。

除了上述個案外，皇翔亦積極參與公辦都更、捷運聯開案等，目前在手案量包括公辦都更大陳3、4等，捷運聯開案則有「捷運金城機廠站」、「捷運加蚋站」、「三鶯線臺北大學站捷運開發案」等。皇翔指出，未來將持續積極尋求大台北地區開發機會，且以多元化土地開發模式進行，包括都更、合建、公辦都更、捷運聯開案。

法人指出，皇翔今年為入帳高峰，在完工交屋認列下，全年營收可望重返百億大關，營運可望較去年翻倍成長，此外，皇翔手上位在西門町生活圈預售個案銷售表現也不錯，加上手上還有諸多公辦都更案等，未來營運穩健。