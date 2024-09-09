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華信航空今加開台中-花蓮往返航班 助旅客疏運

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
華信航空今加開台中-花蓮往返航班 。業者提供
華信航空今加開台中-花蓮往返航班 。業者提供

考量昨（8日）午後大雨狂炸，導致台9線蘇花公路崇德段坍方，還有大量泥流淹沒鄰近的北迴線和仁與崇德間鐵軌，華信航空今天加開台中-花蓮往返航協助旅客疏運。

華信航空表示，因應東部幹線鐵路中斷，華信航空為協助疏運往返花蓮的旅客，特別規劃於今（9）日加開往返台中-花蓮航班，以紓解民眾往返東部的搭機需求。華信航空9月9日增開台中-花蓮加班機，航班資訊如下。

台中-花蓮 AE731班次 起飛時間：17:45 抵達時間：18:45

花蓮-台中 AE732班次 起飛時間：19:25 抵達時間：20:25

華信航空 蘇花公路

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