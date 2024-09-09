華信航空今加開台中-花蓮往返航班 助旅客疏運
考量昨（8日）午後大雨狂炸，導致台9線蘇花公路崇德段坍方，還有大量泥流淹沒鄰近的北迴線和仁與崇德間鐵軌，華信航空今天加開台中-花蓮往返航協助旅客疏運。
華信航空表示，因應東部幹線鐵路中斷，華信航空為協助疏運往返花蓮的旅客，特別規劃於今（9）日加開往返台中-花蓮航班，以紓解民眾往返東部的搭機需求。華信航空9月9日增開台中-花蓮加班機，航班資訊如下。
台中-花蓮 AE731班次 起飛時間：17:45 抵達時間：18:45
花蓮-台中 AE732班次 起飛時間：19:25 抵達時間：20:25
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言