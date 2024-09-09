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和運租車為弱勢兒童築幸福家園

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
新北市長侯友宜(左)親頒感謝牌予和運租車執行副總經理涂德義(中)，並與新北市愛心大使白嘉莉合影，表彰和運租車對新北市社會局「類家庭安心照顧計畫」的慷慨捐贈。業者提供
新北市長侯友宜(左)親頒感謝牌予和運租車執行副總經理涂德義(中)，並與新北市愛心大使白嘉莉合影，表彰和運租車對新北市社會局「類家庭安心照顧計畫」的慷慨捐贈。業者提供

和運租車關懷弱勢族群，響應新北市政府社會局「類家庭安心照顧計畫」於2024年第三季擴點建置，和運租車特別捐贈多項家電，為弱勢兒童打造溫馨舒適的居住環境，讓孩子們在成長的過程中感受到社會的溫暖與關懷。

和運租車長期以來深耕台灣租賃市場，秉持「取之於社會，用之於社會」的企業理念，積極投入社會公益，隨著社會環境的變遷，弱勢兒童的處境日益受到關注，新北市政府社會局推動的「類家庭安心照顧計畫」，結合社會住宅的國有資源，提供有家外安置需求的兒少一個更貼近家庭的照顧環境，讓孩子們能夠在一個安全、溫暖的小家庭中成長。

和運租車本次捐贈包含電視、冰箱、洗衣機、除濕機、電鍋、烤箱、熱水壺等生活常用家電，期望為這些孩子們打造一個更舒適的生活空間，讓他們在充滿愛的環境中健康快樂地成長。

每個孩子都是獨一無二的，和運租車認為除了提供物質上的支援，更重要的是建立完善的兒少保護網絡，透過公益捐贈家電協助新北市社會局發展「以家庭為中心」的照護服務模式，希望藉由這個行動，邀請社會各界一同關心弱勢兒少的處境，提供他們更多元的支持與協助，強化社會安全網，共同守護他們的未來。

和運租車表示，提供優質的租賃服務，更積極運用標竿企業的影響力，創造與社會永續共好的願景，尤其對代表國家未來的下一代，期望為他們打造平等、均衡的發展環境，例如2022年贊助衛武營「劇場藝術體驗教育計畫」為期兩年的移動資源，推動藝術教育深入偏鄉部落中小學；2023年推廣「好健康小學堂」前進北北基偏鄉小學，擴充偏鄉學童的學習資源與健康知能。和運租車將持續關注兒童相關議題，透過具體的公益行動提供所需的資源，給予孩子們充滿愛與希望的未來，企業永續，讓愛延續。

偏鄉 家電

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