台中「最吸金新興聚落」 時髦商場、最潮咖啡都來了

台中北屯機捷特區受惠人口持續進駐，以及交通利多到位，近年吸引商家大舉進駐，市調指出，除了麥當勞、匯豐銀行、楓康超市、歐德傢俱、幼兒園等陸續開設，最潮咖啡「CAFE!N 硬咖啡」也掛上台中機捷店的籌備告示。

另外，今年進駐台中吸引大批人潮的時髦複合商場「UR LIVING」，繼在台中七期、五期開店後，也選擇進軍北屯機捷特區，機捷特區已成台中「吸金」新興聚落。

業者表示，在網路平台Mobile 01的台中房地產版上，機捷新商家的討論串高達116頁，可見台中人高度關注機捷特區，周邊店面租金也跟著水漲船高。

根據內政部實價網站租金，捷運舊社站2公里內的店面租金，近兩年從均價一坪1294元漲至1851元，漲幅達43%，尤其近一年間的跳漲變化最為明顯。

在地仲介指出，住宅、店面逐軌道而居的趨勢十分明顯，加上北屯機捷特區人口激增、生活機能成長速度快，學校、建設伴隨而來，異軍突起成為最宜居的重劃區，租金上漲可想而知。

住展雜誌發言人陳炳辰表示，商圈擴張，會帶來更多人口進駐，並逐漸轉為高價住宅聚落，吸引建商積極進駐。

如大城營建機構就在機捷特區佈局超過6處，如位在好市多商圈推出針對新貴族群打造的「大城光年」，在文北段純住宅寧靜特區推出的「大城吾界」，也預計第四季公開。