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買氣淡 豐興鋼筋報價續開平盤

中央社／ 台北9日電

中部最大條鋼廠豐興今天公布本週國內鋼筋、廢鋼、型鋼產品盤價。豐興表示，受中國大陸鋼價上週下跌影響，買氣稍減，鋼筋與廢鋼皆連3週平盤，型鋼連4週平盤。

豐興本週盤價再度持平，廢鋼每公噸為新台幣9600元，鋼筋價格每公噸為1.85萬元，型鋼平盤每公噸2.57萬元。

國際原料行情方面，美國大船廢鋼本週無報價；日本2H廢鋼本週調降，每公噸為335美元。美國貨櫃廢鋼本週報價調降為每公噸325美元；澳洲鐵礦砂每公噸由100.2美元下跌至91.1美元。

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