新北租金竟超車北市！內政部：前十貴行政區都在雙北

為讓租賃市場更加透明化，內政部9日公布，透過47.8萬筆「租金補貼」資料進行分析，發現六都中位數裡，租金前三名依序為新北市1萬2,600元、台北市1萬2,500元、桃園市1萬元，且租金前十名的行政區都落在雙北。

內政部表示，透過掌握的300億元中央擴大租金補貼專案中，核准戶的實際租約資訊進行統計，在不涉個資隱私原則下，公布特定地區租屋市場租金價格情形，讓民眾可以作為選擇合理房租負擔參考。

內政部指出，本次統計是以2024年3月底仍有效之租金補貼的「真實租金」資料進行分析，共有 47.8 萬件租賃契約，其中136 個行政區資料較多，因此可就「整戶（層）」、「獨立套房」及「分租套（雅）房」分成三類進行分析統計。

統計數據顯示，六都的租金中位數中依序為，新北市1萬2,600元、台北市 1 萬2,500元、桃園市1萬元較高、台中市8,000元、高雄市7,500元及台南市6,500元。

其中，直轄市租金中位數最高的行政區，分別為台北市為松山區1萬5,500元，新北市蘆洲區、五股區、汐止區及林口區均為1萬5,000元，桃園市桃園區及八德區均為1萬2,000元，台中市烏日區1萬 3,500元，高雄市橋頭區1萬1,000元，台南市安平區 1 萬元。

內政部表示，全國行政區依租金中位數排序，租金前十高的行政區皆位於雙北，台北市有四區、新北市六區，分別是松山區、內湖區、蘆洲區、五股區、汐止區、林口區、新店區 、信義區、北投區及土城區。

若由物件類型區分，統計顯示，整戶（層）部分以台北市松山區、大安區、內湖區、中山區、信義區、文山區及新北市林口區，租金中位數2萬元以上較高；獨立套房部分則以台北市松山區、內湖區、中山區、信義區、大同區及大安區，中位數為1萬4,000元以上較高。