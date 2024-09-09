不怕限貸令衝擊！建商看好北市蛋黃區 推稀有景觀宅

房市下半年面臨限貸風暴，惟精華地段個案不受影響。欣暘建設日前推出位在士林官邸特區、陽明雙溪首排的「溪泊林」，欣暘建設副總經理林啟俊指出，該案有部分土地原為水泥公司大老持有，後來整合失敗於是進場接手，之後歷經5年與地主戶、教會溝通，終於順利整合完成。

「溪泊林」為危老改建案，位於福林路377號，基地面積約408坪，規畫地上13層住宅，坪數分別為22坪、25坪，37坪2-3房，其中22坪的邊間2房戶型以超大棟距、雙面採光、平面車位為特色，25坪、37坪獨享雙溪景觀第一排、永久景觀棟距，市場稀有的中小坪數景觀宅。

另，該案地主戶為在此近60年的教會，將採合建的方式，在建案旁邊興建一棟樓高三層的教會。

林啟俊指出，欣暘公司有30年經驗，歷經多次房市起伏，發現唯有精華地段、永久景觀的特色地段，因為極具稀缺性，較不會受到景氣影響，房價也相對抗跌。

談起近期的貸款難貸危機，林啟俊認為，許多人以為限貸令只會衝擊成屋，但其實這會連帶影響整個房市氛圍，購屋族已經開始有觀望氣氛，所以預售屋市場也是會受到影響，部分個案來客數已經降低，銷售率也會拉長，但台北市因新案稀缺，尤其是蛋黃區、特殊景觀個案則不受波及。

溪泊林專案經理翁峰基指出，「溪泊林」周邊環繞著故宮博物院、東吳大學及芝山岩等文化景點，以親水綠帶景觀和高綠覆環境著稱，士林官邸特區是台北市少數能夠結合自然景觀與都市便利的地區之一，雙溪水岸擁有台北河濱最貼近住宅區的自行車道，並且周邊聚集23公頃雙溪河濱公園、芝山岩、福志、福林、士林官邸等13座公園，形成自然環境與都市生活無縫結合居住氛圍。

此外，溪泊林是倫敦Shortlist雜誌列為全球十大酒店之一的北京HOTEL G設計．英籍建築師林馬克(Mark Lintott)以高規格打造，並由台灣大林組負責施工，該項目在耐震結構上達到了超越法規的高標準，耐震係數達0.28G，可抗6級強震，並委託台北市土木技師公會結構外審，台灣大林組營建顧問嚴謹把關品質，連續壁深入岩盤3至5米，強化基礎穩固結構安全。