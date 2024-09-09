巨漢報捷！取得33.37億元竹科X基地機電工程標案

新竹科學園區管理局9日公告，工程總預算金額逾108億元的新竹科學園區X基地第二及第三軟體大樓新建工程，其中的機電工程33.37億元標案，由巨漢（6903）系統科技得標。該工程預計於今年第4季開工，預估總工程期3年，巨漢認列相關時間估落在2025與2026年。

今年6月，巨漢與暐順營造已先共同取得半導體檢測暨設備產業旺矽（6223）近14億元、位於新竹的營造及機電工程合約。再加上竹科X基地第二及第三軟體大機電工程大單在手，推升巨漢在手訂單金額維持在高檔水準。法人認為，巨漢可望受惠國內高科技業大幅擴產挹注，以及國際科技大廠加速來台投資商機，進一步營運挑戰新高。

竹科管理局局長陳宗權表示，竹科X基地是以新竹公道五路兩側作為科技產業廊帶，打造智慧園區，其中第一軟體大樓已落成並取得使用執照，可望於今年底前啟用。竹科學園區X基地第二及第三軟體大樓緊接開工，其基地面積達3萬7,610平方米，總樓層地板面積達140,366平方米，最大特色除了技術及產品硬體設計外，會透過建築手法融合多樣的生活方式、智能綠色生態系統。

竹科管理局說明指出，竹科X基地目的在打造低碳與節能建築，因此從建材、基地環境、循環多方面著手，從「營建階段」就開始降低碳排放，完工設計亦朝結合氣候條件與建築設計，以多種被動及主動式節能手法來減少「使用階段」的碳排，期以碳中和及淨零碳排為最終目標，落實建築全生命週期的低碳策略。

巨漢累計今年前七個月合併營收19.5億元，年增近12%。目前在建工程尚在認列高峰期，又有旺矽、竹科X基地第二及第三軟體大樓等新案陸續開工挹注，可望確保年營收雙位數成長；巨漢今年上半年每平稅後純益6.12元，今年仍可望賺逾一個股本。