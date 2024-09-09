不再是凹陷區！「青龍國」新成屋一坪飆76萬

台灣房屋集團統計實價資料指出，網友稱為「青龍國」的桃園青埔，房價再創新高，新成屋「桃大允」中樓戶今年3月以3954萬元成交，每坪76萬元，不僅創桃園單價新高，也超過竹北新成屋75.8萬元，打破青埔作為「三北」（台北、新北、竹北）之間房價凹陷區的局面。

台灣房屋青埔直營店店長廖國順指出，創下青埔房市新高價的社區近高鐵站，且該物件為帶裝潢的實品屋，可以免裝潢就直接入住，因此比同社區其他物件每坪多出近7萬元，創下桃園區域新天價。

他表示，青埔重大建設利多不斷，其中最新地標「桃園會展中心」預計於今年10月落成，未來將成為桃園經貿交流與大型展會的核心平台，預期大幅提升青埔的區域吸引力和發展潛力。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，青埔與竹北房價勢均力敵，主要是兩者有三大共通性，首先皆為高鐵新興重劃區，吸引大量人口移入。

其次，青埔的青溪里是桃園市最富裕的里，與竹北的中興里同樣為高收入族群聚集地。

第三，青埔與竹北近年大型商業設施進駐，重大建設不僅加強了區域潛力，更重要的是，與雙北相比，桃竹的房價還是相對合理，因此吸引雙北買盤轉進桃竹，推動房市價量的穩定增長，使桃竹高鐵站區的高價雙雙突破7字頭。