建通8月營收寫新低 特殊銅材已過認證待出貨

端子廠建通精密今天公布8月營收新台幣2.72億元，年增6.87%，但月減1.71%，創4個月新低。

建通表示，因台灣廠特殊新型銅材煉製廠產品認證期拉長，導致公司8月營收較7月略微下滑，不過得利於集團端子事業銷售策略調整，以及客戶優化，公司8月毛利率較7有明顯提升。

建通透露，台灣銅廠的特殊銅材8月底已通過國內大廠認證，最快9月下單出貨，可望為公司營運帶進新挹注。

展望第4季，建通表示在大陸市場，持續新絕緣商品推廣及市占率搶占；越南廠環評通過後，銅下料回收擴大；加上台灣特殊新型銅材煉製廠新訂單挹注。建通在全球3地市場都有斬獲，有利公司整體營收、業績攀升。

累積建通今年前8月營收20.4億元，年增率27.2%。