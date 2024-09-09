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蘇花交通更新 華信今加開航班、台鐵搶修恢復單向通車

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導
華信航空。圖／華信航空提供
華信航空。圖／華信航空提供

受到強降雨影響，東部幹線鐵路中斷，華信航空9日加開往返台中-花蓮航班，以紓解民眾往返東部的搭機需求。此外，台鐵今早也指出，崇德-和仁間軌道、電車線及號誌設備經搶修及試運轉測試正常，原定8時通車，提早於6時恢復通車。自9日203次普悠瑪(花蓮05:45開)起恢復東正線單線雙向運行。

華信航空9月9日增開台中-花蓮加班機，航班資訊，分別為，台中-花蓮 AE731班次、起飛時間17:45、抵達時間：18:45 ；花蓮-台中 AE732班次、起飛時間19:25 、抵達時間：20:25 。華信航空表示，歡迎有搭機往返花蓮需求的民眾多加利用，請透過華信航空客服專線、官網或手機APP訂位購票。

此外，立榮航空昨日也已宣布今天上午9時55分加開台北往花蓮班機，11時15分加開花蓮往台北班機。

鐵路昨日中斷後，台鐵公司也已積極搶修，今日崇德－和仁間軌道、電車線及號誌設備經搶修及試運轉測試正常，已於6時恢復通車。今日203次普悠瑪(花蓮05:45開)起恢復東正線單線雙向運行。

另外，台鐵公司也提到，今日24時前，花東北上新自強號(EMU3000型)全面開放站票，但旅客仍需購買當次車車票乘車。若有因受和仁－崇德間路線中斷影響需要退票旅客，可自乘車日起一年內，持未經使用之車票至各車站辦理退票，免收手續費；另乘車票經中斷區間於路線恢復通車前辦理退票，亦免收手續費。

台鐵 華信航空

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