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「UR LIVING」插旗台中時尚生活圈 店面租金年漲破4成

經濟日報／ 記者宋健生/台中即時報導
「UR LIVING」在網紅流量助攻下成為最潮景點，也推升台中時尚生活圈形成。記者宋健生/攝影
「UR LIVING」在網紅流量助攻下成為最潮景點，也推升台中時尚生活圈形成。記者宋健生/攝影

上市品牌電商美而快集團（5321）創立的「UR LIVING」複合商場繼台北信義店、光復店之後大舉進軍台中，瞄準人潮與消費力的聚集地，包括台中七期、五期之後，緊接著進軍水湳、北屯機捷特區。

被稱最時髦商場的「UR LIVING」在網紅流量助攻下成為時下最潮景點，同時也推升台中時尚生活圈的形成，周邊店面租金跟著水漲船高。

市調指出，挟台中第一大人口區、三個捷運車站的機捷特區，不只吸引時髦商場進駐，最潮咖啡之稱的「CAFE!N 硬咖啡」也掛上台中機捷店的籌備告示，以及麥當勞、匯豐銀行、楓康超市、歐德傢俱、幼兒園等都陸續開設中。

在網路平台Mobile 01的台中房地產版上，機捷新商家的討論串竟多達116頁，足見鄉民關注度之高。

位於七期的「UR LIVING」台中首店，今年3月開幕以來人潮不斷，結合品牌服飾、話題餐飲、美學空間的新型態複合商場，引來大批民眾排隊朝聖，更藉由話題餐飲的異業結盟提升停留時間、回訪率等流量。

而傳出「UR LIVING」商場進駐的北屯機捷特區，後續還有統一集團複合式商場即將誕生，農田水利署釋出的1,885坪的機捷精華地上權招標案預計於10月1日開標，傳聞已久的大咖影城是否出手備受各方期待。

據內政部實價網站租金調查，捷運舊社站2公里內的店舖租金行情年年攀升，2024年平均租金與2021年相比已有43%漲幅，尤其近一年間的跳漲變化最為明顯。

在地仲介指出，住宅、店面「逐軌道而居」的趨勢十分明顯，加上北屯機捷特區人口激增、生活機能堆疊速度快，學校、建設伴隨而來，異軍突起成為最宜居的重劃區，租金增漲可想而知。

住展雜誌發言人陳炳辰則提到，隨著主要商圈擴張、密度升高，緊鄰機能中心的寧靜區段具備離塵不離城效益，隨之轉變成為高價住宅聚落，如台北大直、台中七期南側；以北屯機捷為例，未來機捷文北段純住宅區與單元12，將是自住型買家首選之處。

其中，「北屯一哥」大城營建機構在機捷特區佈局累積超過6處，針對不同區位規劃適地適居產品，如位在好市多商圈正核心的「大城光年」，為新貴族群打造都會型多效產品，2房住家與大面寬店面分別滿足住客、商家不同需求，銷售一路叫好叫座。

大城緊接著將推出文北段純住宅寧靜特區的「大城吾界」，訴求享有遠眺大坑山景的永久棟距、漫步補鼎仔公園與旱溪水岸，步行到好市多僅約10分鐘時間，新案預計第4季公開。

預計第4季公開的還有「漢宇SKY VISION」、「雙橡園2045」，基地面積皆有逾千坪規模，規劃三房以上的自住產品；其中，「漢宇SKY VISION」與機捷地王新美齊（2442）的基地相鄰，可望再破區域天花板價。業界推估，在土地成本與價格層疊效應下，機捷特區房價向上攀升的力道強勁。

「大城吾界」擁有面對大坑山景的無限棟距。記者宋健生/攝影
「大城吾界」擁有面對大坑山景的無限棟距。記者宋健生/攝影
台中機捷舊社站2公里內店鋪平均租金行情一覽。資料來源：內政部實價登錄/店舖租金
台中機捷舊社站2公里內店鋪平均租金行情一覽。資料來源：內政部實價登錄/店舖租金
農田水利署1,885坪機捷精華地上權招標案預計於10月1日開標，備受關注。記者宋健生/攝影
農田水利署1,885坪機捷精華地上權招標案預計於10月1日開標，備受關注。記者宋健生/攝影
有最潮咖啡之稱的「CAFE!N 硬咖啡」，也掛上台中機捷店的籌備告示。記者宋健生/攝影
有最潮咖啡之稱的「CAFE!N 硬咖啡」，也掛上台中機捷店的籌備告示。記者宋健生/攝影

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