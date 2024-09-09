國產營收／8月合併營收19億 年增8.5% 本業創史上前五高紀錄

國產（2504）9日公布8月合併營收19.07億元，年增8.49%；累計今年前八月合併營收142.66億元，年增4.42%。其中國內本業8月營收規模達16.54億元，年增超過一成、達11.75％，更創下史上前五高的營收紀錄。

國產建材表示，因應全台科技大建設需求，積極佈局系列低碳混凝土產品，撐起台灣經濟成長、也帶旺營建產業健康發展，這樣的趨勢讓國產建材集團8月營運達成率超越百分百。

全球積極發展2050碳排淨零進程，加上台灣碳權交易上路在即，國產建材集團超前部署擬訂「八大碳競爭優勢策略」，除了全集團已經獲英國BSI、挪威DNV的碳盤查國際認證，「碳礦化混凝土」也取得CETES新材料新工法認證，並成立可執行國家級檢驗能力TAF實驗室，而且針對廠區也進行「AI創新策略」，在混凝土生產程序相關的預拌、運輸等設備，與台灣營建研究院合作，創新導入AI軟硬體解決方案，優化產品品質往極致邁進、也展現與世界接軌的碳競爭力。

全台科技擴廠帶旺全台大建設絲毫不停歇，除了全台相關科技擴廠建設持續不斷外，國內外重要大廠的新建工程，也此起彼落的持續營造興建中，讓串起的科技廊道延伸遍佈全台，也帶旺各地營建需求，特別在科技建廠相關低碳營建需求下，也讓國產建材實業營運不僅穩健前進、佈局領先邁向碳中和與低碳永續的願景。

因此，國產建材實業8月的營運，受惠源源不斷的全台科技廊道帶旺房市大建設，營運達成率超過百分百，集團營收來到19.07億元的營收高檔，較去年同期17.58億元、年增顯著達8.49％，累計營收達142.66億元，較去年同期的136.62億元，年增有4.42％，若扣除去年售出大陸常熟廠的比較基期因素，整體呈現相當穩健向上的營運態勢。

其中與混凝土相關的本業，8月份國內銷售金額達到16.54億元，創下史上前五高的紀錄，較去年同期的14.8億元、年增幅度更超過一成達11.75％，總計今年前八月國內累計營收為123.14億元，較去年同期的114.42億元，年增7.62％。

放眼未來建構ESG碳競爭力與永續營運發展，國產建材集團已經制定碳競爭優勢策略與管理進程，以八大碳競爭策略，與「盤查」、「減量」、「抵換」、「碳中和」等四步驟來達成，包括：全方位應用到產品研發、申請國際認證、總公司與廠區貫徹AI軟硬體解決方案，同時已經成立子公司「重置資源科技」與國宇建材，研發推出各種減碳能力相當強大的混凝土與ALC輕質磚/版材等產品。還有為善盡企業社會責任、關懷弱勢在地深耕，國產建材集團也制訂「一米一愛心，讓愛啟動」捐贈資助辦法，由遍佈全台的各廠區主動捐助在地單位，讓公益活動在地生根、也幫助真正需要幫助的弱勢族群。