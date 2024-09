生華科跨癌種新藥臨床數據正向2024 ESMO 年會雙軌發表

生華科(6492)9日宣布,開發中新藥Pidnarulex (CX-5461) 人體臨床Phase 1b前期試驗成果,展現具抗多種癌症的治療潛力,相關數據摘要內容,9日已於2024年歐洲腫瘤醫學學會ESMO大會以海報形式現場及官網上線發表。

生華科指出,由於此臨床納入患者皆為對現行療法包括化學治療及 PARP抑制劑等產生抗藥性、無其他藥物選擇的癌末患者,讓公司和臨床團隊深感鼓舞可貴的是癌末的患者接受Pidnarulex治療後,初步數據顯示該治療有助於減少疾病進展,臨床團隊期透過這項人體實驗能驗證Pidnarulex作用在不同HRD缺陷並透過合成致死加速癌細胞凋亡的新穎機制,開發成為跨癌種的次世代精準醫療藥物。

生華科此次獲選以海報形式於2024 ESMO年會現場(onsite)及線上(online)發表的實驗摘要名稱為Phase 1b expansion study of CX-5461 in patients with solid tumours and BRCA2 and/or PALB2 mutation。此試驗報告敘明CX-5461於加拿大及美國臨床試驗的先期結果。在收案的前28位患者中,22名完成了至少一個周期(28天)並可評估劑量限制性毒性(DLT)。這些患者先前接受了平均2到10線不同的腫瘤治療,中位數為6線(lines),包括77%接受過鉑類化療藥物、41%接受過抗血管內皮生長因子A的抗體藥物bevacizumab治療及86%使用過PARP抑制劑無效,係已無其他適合治療藥物選擇的末期患者。

在可評估藥物反應的15位病患中,40%獲得臨床上的助益,以疾病穩定(Stable Disease, SD)為最佳治療反應。其中有5位疾病穩定的受試者是卵巢癌患者,包含3位具BRCA1體細胞突變,1位具BRCA1 生殖細胞突變以及1位具HRD相關基因突變。這5位患者都曾接受鉑類化療藥物及PARP抑制劑的治療無效,其中2位在接受CX-5461治療後,疾病穩定達到至少6個月以上,為晚期卵巢癌患者帶來希望。

全球目前已經有數個PARP抑制劑被FDA核准分別用於治療具BRCA1/2基因缺損的胰臟癌、乳癌、卵巢癌及攝護腺癌等。除了BRCA1/2, PALB2突變基因是第三大最重要的乳癌基因,具這項突變基因也同樣有較高罹患卵巢癌和胰臟癌的風險。

生華科Pidnarulex為次世代的DDR新穎藥物,除了有潛力開發成為PARP抑制劑的救援藥物,其併用免疫療法在臨床前研究可改變腫瘤微環境,提高對免疫療法(包括anti-PD-1或anti-PD-L1)的敏感度和療效。生華科期待Pidnarulex併用免疫療法藥物如Keytruda,其在美國已獲准可治療三十餘種癌症,2023年已是全球銷售額最高的藥物,金額達250億美元,惟免疫療法有其限制性,僅兩成病人有顯著療效,Pidnarulex若能提升免疫藥物療效,將有望為未來的治療方案提供新的選擇。