中友百貨蒲宜君雕塑個展+世界彩墨日 彩繪活動熱鬧登場

中友百貨時尚藝廊即日起推出《如詩般的凝望-蒲宜君雕塑個展》，展出藝術家蒲宜君作品共37件。蒲宜君的外曾祖父為台灣美術史重要前輩畫家陳澄波，祖父蒲添生為台灣寫實雕塑先驅，父親蒲浩明為知名雕塑家。

蒲宜君身為藝術家族第四代，從小在工作室捏塑泥巴長大，在祖父及父親的影響下，從古典雕塑發展出屬於個人獨特的當代特質，作品充滿著纖細的文學氣息，九次獲得巴黎秋季沙龍的入選肯定。

《如詩般的凝望-蒲宜君雕塑個展》在藝術家的作品中常見雕塑細長的人體，此作品的隱喻對蒲宜君來說，是一個具有意義的象徵符號，代表著一種生命與靈魂的處境，散發一股引人哲思的內蘊魅力。中友時尚藝廊特別在現場打卡牆面呈現介紹蒲氏家族藝術家，讓觀眾可以更了解蒲宜君及她的藝術家族脈絡。

中友時尚藝廊簡聰政表示，蒲宜君身為藝術世家第四代，除了擁有專業的雕塑技法和藝術底蘊之外，最重要的是她做到了文化傳承，而這傳承不只是家族而已，更是台灣雕塑藝術傳承中重要的一環，更了不起的是她找到了不同的語言，走出自己的風格，來表達創作概念，展現這一代藝術家想說的話。

簡聰政補充，中友時尚藝廊2011年起加入藝術推廣行列，包含前輩、中壯輩及新生代的藝術家，作品形式包含平面到立體及多媒材，目前總共策劃了110次的展覽，也曾獲得文化局十大藝術亮點的肯定。

中友百貨想塑造的是一種愉悅感、時尚感的生活，讓更多觀眾能更近距離感受不同的藝術氛圍，當然這些還是要感謝藝術家們對中友的信賴。

另外，中友百貨今日在1樓廣場同時主辦「慶祝9/9世界彩墨藝術日」活動，這是世界彩墨藝術總會會長，同時也是知名藝術家黃朝湖所發起的跨國藝術團體，共同舉辦的藝術嘉年華活動，今年參與國家有西班牙、馬來西亞，以及金門縣文化局及中友百貨。

黃朝湖表示，今年彩墨日活動最特別的是因應環境永續，推出「彩繪扇子助環保」為主題，目的希望大家能減少用電(能源)。活動方式是邀請不同國家藝術家與當地民眾互動，並由藝術家指導扇子的各種彩繪方式，雖是小小舉動但意寓深遠。