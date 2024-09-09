中友百貨蒲宜君雕塑個展+世界彩墨日 彩繪活動熱鬧登場

經濟日報／ 記者宋健生/台中即時報導
中友百貨1樓廣場舉辦世界彩墨日彩繪扇子活動。記者宋健生/攝影
中友百貨1樓廣場舉辦世界彩墨日彩繪扇子活動。記者宋健生/攝影

中友百貨時尚藝廊即日起推出《如詩般的凝望-蒲宜君雕塑個展》，展出藝術家蒲宜君作品共37件。蒲宜君的外曾祖父為台灣美術史重要前輩畫家陳澄波，祖父蒲添生為台灣寫實雕塑先驅，父親蒲浩明為知名雕塑家。

蒲宜君身為藝術家族第四代，從小在工作室捏塑泥巴長大，在祖父及父親的影響下，從古典雕塑發展出屬於個人獨特的當代特質，作品充滿著纖細的文學氣息，九次獲得巴黎秋季沙龍的入選肯定。

《如詩般的凝望-蒲宜君雕塑個展》在藝術家的作品中常見雕塑細長的人體，此作品的隱喻對蒲宜君來說，是一個具有意義的象徵符號，代表著一種生命與靈魂的處境，散發一股引人哲思的內蘊魅力。中友時尚藝廊特別在現場打卡牆面呈現介紹蒲氏家族藝術家，讓觀眾可以更了解蒲宜君及她的藝術家族脈絡。

中友時尚藝廊簡聰政表示，蒲宜君身為藝術世家第四代，除了擁有專業的雕塑技法和藝術底蘊之外，最重要的是她做到了文化傳承，而這傳承不只是家族而已，更是台灣雕塑藝術傳承中重要的一環，更了不起的是她找到了不同的語言，走出自己的風格，來表達創作概念，展現這一代藝術家想說的話。

簡聰政補充，中友時尚藝廊2011年起加入藝術推廣行列，包含前輩、中壯輩及新生代的藝術家，作品形式包含平面到立體及多媒材，目前總共策劃了110次的展覽，也曾獲得文化局十大藝術亮點的肯定。

中友百貨想塑造的是一種愉悅感、時尚感的生活，讓更多觀眾能更近距離感受不同的藝術氛圍，當然這些還是要感謝藝術家們對中友的信賴。

另外，中友百貨今日在1樓廣場同時主辦「慶祝9/9世界彩墨藝術日」活動，這是世界彩墨藝術總會會長，同時也是知名藝術家黃朝湖所發起的跨國藝術團體，共同舉辦的藝術嘉年華活動，今年參與國家有西班牙、馬來西亞，以及金門縣文化局及中友百貨。

黃朝湖表示，今年彩墨日活動最特別的是因應環境永續，推出「彩繪扇子助環保」為主題，目的希望大家能減少用電(能源)。活動方式是邀請不同國家藝術家與當地民眾互動，並由藝術家指導扇子的各種彩繪方式，雖是小小舉動但意寓深遠。

中友百貨今日活動超過百人線上報名，由中友百貨提供過期POP廢材及蠟筆：供小朋友盡情發揮創意彩繪自己的紙扇，現場邀請國內20位知名藝術家駐點指導，現場氣氛洋溢濃濃藝文氣息。

蒲宜君的雕塑品纖細優美，有著獨特的詩意。記者宋健生/攝影
蒲宜君的雕塑品纖細優美，有著獨特的詩意。記者宋健生/攝影
雕塑家蒲宜君曾9次獲得巴黎秋季沙龍的入選肯定。記者宋健生/攝影
雕塑家蒲宜君曾9次獲得巴黎秋季沙龍的入選肯定。記者宋健生/攝影

文化局 藝術家

延伸閱讀

水墨抱枕與貝殼燈飾的眷村味藝術 中港美術班藝術展覽開幕

關於藝術，先知道這些就好！現在就跨出認識名畫的第一步

「黃土水與他的時代」東京展出！「甘露水」等58件臺日經典再現百年風華

14組國內外科技藝術家 將於桃園展演13場無人機秀

相關新聞

台灣foodpanda賣給Uber Eats幕後 竟是為了決戰酷澎？

台灣的熊貓外送(foodpanda)被賣給Uber Eats，背後，竟跟酷澎有關？

賈永婕上任101董座擠破百記者 「發言驚人」主管們捏一把冷汗？

8月底，女星賈永婕在個人臉書上證實，將擔任台北101第十屆董事長，消息一出，瞬間引發社群洗版。

合一治療新冠病毒感染新藥SNS 812二期試驗 成功解盲

中天（4128）與合一（4743）兩公司8日同步公告，由合一生技與中天生技子公司中天上海共同研發治療新冠病毒感染核酸新藥...

共同守護海岸環境 環境部部長率隊清理澎湖海底覆網

環境部部長彭啓明8日率領環境管理署署長顏旭明、南區環境管理中心主任石秉鑫及環境管理署相關同仁前往澎湖尖山電廠外海實地清除...

久元攜手新竹動物園創作動物專屬月餅 協力提升動物福祉

久元（6261）電子於中秋佳節前，動員20位熱愛動物同仁與新竹市立動物園保育員提前幫動物們歡慶中秋佳節，共同為動物們製作...

貿協助拓銷奈及利亞 台企業首訪非最大煉油廠及首富

外貿協會董事長黃志芳首次率台塑、富強鑫、台灣豐田通商及詮達化學等企業代表前往奈及利亞拓銷，達成台灣企業參訪非洲首富Dan...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。