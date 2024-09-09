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政大表揚氣候財務揭露績優

經濟日報／ 記者楊筱筠／台北報導
金管會綜合規劃處處長胡則華（前排左起）、政大副校長蔡維奇、環境部次長施文真、政大商學院院長黃家齊出席頒獎典禮。 記者蘇健忠／攝影
金管會綜合規劃處處長胡則華（前排左起）、政大副校長蔡維奇、環境部次長施文真、政大商學院院長黃家齊出席頒獎典禮。 記者蘇健忠／攝影

國立政治大學企業永續管理研究中心6日（上周五）舉行「第一屆氣候相關財務揭露（TCFD）報告書評鑑頒獎典禮暨研討會」，公布評鑑成績前20％績優業者，共計八家銀行、五家壽險業與五家產險業獲獎，並在當日舉行頒獎典禮表揚。

當日頒獎典禮，邀請政治大學副校長蔡維奇、環境部次長施文真、金管會綜合規劃處處長胡則華、政治大學商學院院長黃家齊以及政治大學企業永續管理研究中心副主任兼高教深耕計畫氣候相關財務揭露評鑑執行長許永明與會，頒獎給18家TCFD報告書評鑑績優銀行與產壽險代表。

政大企業永續管理研究中心2023年8月起規劃辦理「氣候相關財務揭露（TCFD）報告書評鑑作業」，該研究中心起源於2023年，在教育部高教深耕計畫支持之下成立，為促使銀行與保險業更加重視氣候相關財務揭露，推動一般實體產業積極面對氣候變遷議題，協助國家達成2050淨零目標，因此辦理本國銀行與保險業氣候相關財務揭露（TCFD）報告書評鑑。

許永明指出，此次評鑑依據金融穩定委員會氣候相關財務揭露工作小組所公布氣候相關財務揭露建議及附錄，並參考金管會發布「本國銀行業氣候風險財務揭露指引」及「保險業氣候相關風險財務揭露指引」，衡量業者遵循程度，蒐整各公司公布之2022年TCFD報告書，邀集學者與專家，花費八到十個月評鑑。

許永明指出，此次評鑑重點包含治理、策略、風險管理、指標與目標。此外，TCFD報告書首要重點包括不能「漂綠」，及評估策略是否有韌性，其中銀行業更應揭露信用風險暴露是否過於集中在與排碳相關高的產業等。

首屆獲獎業者，包括元大銀、中國信託商銀、永豐銀、兆豐銀、國泰世華銀、彰銀、臺灣銀行、臺灣中小企業銀行；壽險業包括：台灣人壽、合庫人壽、國泰人壽、凱基人壽、新光人壽；產險業包括：中信產、泰安產、國泰產、華南產、富邦產。

政治大學 財務 風險

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