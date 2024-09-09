遠東SOGO響應淨零生活 打造永續店格

遠東SOGO積極透過低碳營運，實踐綠色零售願景，響應「淨零綠生活」，打造一站式購足的綠色消費平台，全台各店依循總公司政策，塑造出鮮明的永續店格，成為影響力基地。

SOGO Sustain自2021年底推出以來，逐年培養出永續消費客層，每逢4月、10月，遠東SOGO結合SOGO Sustain專刊和樓面風格氛圍、主題展示及市集，介紹永續選商概念，於App舉辦種樹或澆花打卡小遊戲，邀請消費者用簡單有趣的方式參與永續、兌換體驗永續產品，創造高黏著度。去年忠孝、復興、天母合計觸及123萬人次，賣出近6.8億元永續商品，賣場強化節能標示，一年販售逾3萬件標章商品。

在飲食方面，遠東SOGO率先全台百貨，全面淘汰美耐皿，歷經倡議無痕飲食、禁用塑膠吸管、禁用一次性餐具，新食器時代進化至5.0，配合環境部政策，全台97.8%為環保餐廳。忠孝館連續六年舉辦大規模小農展，各店也依在地特色發展出不同風情的農特展品展售會，帶動百貨小農展風潮，歷年累計162萬人次受益。

身為綠色百貨典範，遠東SOGO一年投入千萬資源，舉辦近百場環境教育活動，提高大眾對永續生活方式的認知，超過26萬人次受益；面對全球重視的塑膠與一次性產品汙染問題，美食區推出自備容器優惠、美妝空瓶回收及超市不索取紙袋可贈點等，邀顧客參與行動。

為激勵價值鏈低碳轉型，遠東SOGO發揮通路力量，2024年夏至二度舉辦百貨關燈一小時倡議，全台七店逾600個專櫃響應，較去年成長一成，更串聯周邊商圈加入，共同宣示節能減碳。此外，加入環境部永續時尚聯盟、紡織循環聯盟以推動循環經濟，積極響應海岸認養、綠色辦公室等，對內、向外皆輻射永續影響力。