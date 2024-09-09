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國家企業環保獎／遠東SOGO卓越綠色力量 勝出

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北報導
遠東SOGO董事長黃晴雯代表受獎。 遠東SOGO/提供
遠東SOGO董事長黃晴雯代表受獎。 遠東SOGO/提供

遠東SOGO百貨是國內百貨零售節能減碳及能資源管理的先驅，持續推動企業永續發展、打造低碳營運場域，節能節電成效及用水效率優於同業，氣候治理接軌國際，並以多樣領先同業的永續作為，以卓越的綠色影響力，榮獲國家企業環保獎，達成百貨唯一六連霸佳績，歷年累計獲國內外200項永續大獎。

遠東SOGO董事長黃晴雯表示，全球已經進入生態負債一個多月餘，而全球每年耗用自然資源的速度不斷加快，調適與減緩氣候變遷的腳步勢必得加快，身為百貨永續模範生，遠東SOGO制定「節能減排」、「永續消費」、「循環商模」三大策略，創建價值鏈，響應政府「淨零綠生活」，透過打造綠色消費旅程，改變人類生活未來的面貌。

遠東SOGO在2023年除了營收破500億，是百貨唯一雙位數成長，也積極回饋社會，解決環境問題，創下多項國內百貨第一紀錄，包括強化氣候治理決心、成為氣候相關財務揭露TCFD Supporter；整合銷貨明細與信用卡簽單，每年節省兩座中山高速公路紙長的感熱紙；推出訴求「責任消費與生產」的線上購物平台SOGOplus等。

國家企業環保獎評審認為，遠東SOGO內部成立百貨業第一個「氣候變遷委員會」、對外率先加入國際倡議EP100，氣候治理接軌國際；實施供應商檢核和綠色採購策略，籌組「供應商減碳聯盟」，成就堅強的「綠色供應鏈」，並推動永續消費，引導民眾接軌淨零綠生活，種種作為呼應百貨永續模範生領導地位，值得肯定。

為達成EP100提升能源生產力目標，遠東SOGO今年引進AI技術改善能源管理系統，實現數位和綠色雙軸轉型，更進一步率國內百貨之先，承諾SBT科學基礎減量目標，設定明確減碳路徑，有效率地減少碳排放。未來將持續聚焦低碳營運、環保教育，為消費者打造一站式購足的綠色消費平台，建立無痛轉型的永續消費習慣。

SOGO 永續 綠色消費

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