重磅新藥 中天集團第三支柱

經濟日報／ 記者謝柏宏／台北報導

合一生技（4743）及中天上海共同開發，繼抗體新藥FB825、及糖尿病足潰瘍新藥「速必一」之後，治療新冠病毒感染的核酸新藥SNS812，也將成為集團第三大營運支柱，未來將成為全球市場新的重磅新藥。

中天（4128）集團開發的第一項新藥FB825主要治療異位性皮膚炎及氣喘，2020年以5.3億美元授權給利奧製藥；第二項重磅新藥「速必一」，也在今年7月授權給中國大陸央企華潤集團旗下華潤雙鶴藥業，中天集團將可獲得約11億元簽約金。

鄭淑玲表示，美國政府曾於2023年10月啟動50億美元激勵開發「克服新冠病毒變異」的新療法和疫苗。到了今年4月，FDA批准一項治療新冠感染的新藥可通過EUA，但只經過四個月，FDA就在8月宣布限制該項藥物的EUA許可，只因病毒變異太快。

FDA 異位性皮膚炎

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