中天新冠藥二期解盲報捷 有望搶攻全球百億元商機

中天生技（4128）集團合一生技（4743）、中天生技兩家公司昨（8）日公告，合一與中天子公司中天上海共同研發抗新冠病毒的感染核酸新藥SNS812，已成功達成二期人體臨床主要與重要次要評估指標，對於全球正流行的JN.1等多種高免疫逃脫性變異株展現出顯著的臨床療效，有機會搶攻全球百億元市場商機。

針對這項新藥的臨床實驗成果，中天生技集團將今日召開國際記者會，由中央研究院院士暨合一首席科學顧問楊泮池與中天生技研發團隊，說明本次試驗解盲數據和結果，與後續市場規劃。

中天生技集團強調，這是目前全球對多種新冠病毒變異株感染具有廣效性的臨床新藥，對病毒感染造成的症狀改善，較目前輝瑞Paxlovid新藥具有優勢。

合一總經理鄭淑玲表示，本試驗在台大醫院與北醫三院（北醫、雙和、萬芳），依照美國食品藥物管理局（FDA）要求的國際標準，採隨機、雙盲、安慰劑對照設計，分為高劑量（200mg）、低劑量（100mg）、安慰劑三組，每組45人，共計135人。

試驗結果顯示，以氣霧吸入給藥的SNS812具有極佳安全性，沒有任何與藥物相關不良反應。同時對於病毒感染造成的目標綜合症狀（包含發燒、喉嚨痛、畏寒、頭痛、呼吸急促、噁心、嘔吐、嗅覺喪失、味覺喪失等九項）完全消失時間，SNS812組比較安慰劑組，可顯著提早達到綜合目標症狀完全消失，遠較其他國際上市藥物為優。