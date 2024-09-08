台灣foodpanda賣給Uber Eats幕後 竟是為了決戰酷澎？

摘要 1.foodpanda母公司快遞英雄5月宣布，將台灣外送事業出售給Uber Eats，除了一般認為是投資與營運上考量，背後竟與酷澎有關。 2.在韓國，酷澎外送服務Coupang Eats是後進者，但近期活躍用戶數快速超越老二，更進逼foodpanda母公司旗下的龍頭Baedal Minjok。 3.當台、韓市場都面臨強力對手的挑戰，財報獲利的表現，則說明了它為何選擇棄台保韓。

台灣的熊貓外送(foodpanda)被賣給Uber Eats，背後，竟跟酷澎有關？

熊貓母公司快遞英雄（Delivery Hero）今年5月宣布，要將台灣外送事業出售給Uber Eats，一般認為主要原因，就是受到來自投資人和財務面的營運壓力。但從快遞英雄最新一季季報來看，酷澎很可能也為這個決策推了一把。

台灣人眼中的酷澎，是一家以母嬰、日用商品銷售為主的線上零售平台，但在韓國，酷澎除了傳統電商業務，也提供外送服務Coupang Eats。

Coupang Eats是韓國外送市場的後進者，在去年之前，市占率不高，但進攻態度積極。即便今年他們的線上零售主業，受到阿里巴巴旗下全球速賣通，以及拼多多旗下TEMU，兩大中國跨境電商，以超低價攻勢夾擊，同時在台灣市場也還處在持續燒錢的狀態，都沒有減緩酷澎搶占韓國本土外送市場的投資力道。

特別是酷澎在今年第一季，推出結合既有Wow會員機制的外送免運優惠，加以行銷補貼攻勢，更為韓國外送市場的領先者帶來極大壓力。目前Coupang Eats的活躍用戶數快速成長，已經超越老二Yogiyo，也步步進逼龍頭Baedal Minjok（簡稱Baemin）。

乍看之下，韓國外送市場的競爭變化與台灣無關，但實際上，Baemin這個看來頗有韓國味的名字背後，與台灣foodpanda有著相同的母公司快遞英雄。

快遞英雄的事業主體是外送，但在全球各區域市場一直都是採取不同品牌經營，如過去在台灣、東南亞，主要是用foodpanda，在中東則是有Talabat，而Baemin則是他們從韓國當地業者手中收購而來。

這也是為什麼快遞英雄陸續清理了東南亞的foodpanda業務，也在5月宣布要出售台灣外送事業給Uber Eats，財報上仍保留亞洲這個區域類別，甚至在本季度的財務簡報上，還特別拉出4頁篇幅，介紹南韓外送市場發展狀況。

一張外送成長曲線圖，曝母公司為何棄台保韓

其中，一張Baemin的外送接單成長曲線圖，清楚說明了韓國市場正面臨的激烈競爭現況。

從曲線變化可以看到，即便身為市場龍頭的Baemin已經快速回應對手攻勢，跟進推出免運服務，並祭出折扣優惠，外送接單量在3到5月間，還是一度出現顯著下滑。

對快遞英雄來說，當台灣、韓國市場都面臨強力競爭對手的挑戰，但資源卻有限的情況下，如果繼續分散戰力雙邊作戰，最終很可能落得兩盤皆輸的下場，但若捨棄一子，就有機會拉高另一盤棋的勝算。

而財報獲利的表現，則說明了它為什麼會有棄台保韓的決定。

雖然foodpanda在台灣的年化交易額超過550億元，是第一大外送平台，且在不計入母公司費用攤提的情況下，EBITDA（稅息折舊及攤銷前利潤）已經轉正，但總結去年度仍有約2億元淨損。對比之下，Baemin去年度交出3.27億歐元（約合新台幣116億元）的淨利表現。

很顯然，與其繼續在台灣苦戰，趁能賣個好價格的時候，換取一大筆現金，用以加大火力穩住市場規模更大，也已經具備更好獲利能力的韓國戰場，更符合快遞英雄的長遠利益。

不過5月宣布出售foodpanda台灣給Uber Eats的消息一出，因可能造成台灣外送市場走向一家獨大局面，已經引起各界廣泛關注和輿論壓力。因此，這樁合併案能不能過得了公平會，也將是快遞英雄這套劇本能否順利走向謝幕的最大變數。

《原文台灣foodpanda賣給Uber Eats幕後，竟是為了決戰酷澎？》

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