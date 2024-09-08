經濟選書／選擇 創造可能

過去這一年，在撰寫這本書的過程中，我愈發擔心地看著世界又重回冷戰強權對峙的局勢，我在童年及剛成年時就曾目睹這樣的情勢，至今仍記憶鮮明。烏克蘭的戰爭導致俄國與美國，以及美國在北約的盟友，再次逼近危險的核武衝突之中。與此同時，在亞洲，美國與中國因為台灣的未來，關係愈漸緊繃，彼此敵對風險升高，如果我們不小心，局勢可能將上升到導致彼此攤牌、難以想像的後果。

我們需要可能主義者來轉化這些破壞性衝突，停止世界各地的戰爭。

至於大自然也是如此，政治上的僵局往往阻礙我們為自己和子孫保護環境的努力。在新科技能帶來豐沛的乾淨能源之際，我們使用能源的習慣卻嚴重影響周遭區域的氣候。極端氣候也愈來愈多地衝擊世界各地的不同社群。

我們需要可能主義者幫助我們轉化政治與經濟衝突，讓我們能快速轉換成使用對所有人都有益的乾淨能源。

同時間，政治分化的情況在世界各地都愈來愈嚴重。在這方面，我們也需要可能主義者轉變有毒的政治。

就在我要寫完這本書的時候，我和老朋友馬克．格爾森（Mark Gerzon）在住家前的湖邊散步。多年來，他和我密切合作，想要改善美國政治分化的狀況。

「我讀了你的書，」馬克說道，「我很喜歡，但我有個問題。你在邀請我們做出一個選擇。當我們選擇了包廂、黃金橋、第三方的時候，我們放棄的是什麼？」

「這真的是一個很好的問題，」我回答道，「如果你知道事物的相反是什麼，通常就能把這件事看得更清楚。你看到了什麼？」

「看看我們國家現在骯髒齷齪的政治，那些人身攻擊和彼此妖魔化的行為。和走上包廂相反的，就是走進骯髒水溝。」

「你說的沒錯，你還看到了什麼？」「現在，我們正在摧毀原本連結彼此的關係，我們在「燒斷橋梁」（burning bridge），自斷退路。」「沒錯。和搭建橋梁相反的，就是將橋梁燒斷、自斷退路。」「而且變成完全敵對的狀態，彼此毫無共通點，」馬克補充道，「我們在逼大家選邊站。」

「沒錯。將一切簡化為兩方，就像是逼人穿上約束衣，大家都沒有呼吸的空間。反過來運作，就是創造第三方空間，創造屬於整體的一方。」

「所以，」馬克總結道，「我們現今面對的選擇是：我們要走進髒水溝，還是走上包廂？我們要燒斷橋梁還是要搭建橋梁？我們要逼大家選邊站，還是創造第三方空間？」

「馬克，沒錯就是這樣。關鍵字是『選擇』！」

如果我是未來的一位人類學家，回看今天，我會看見這個時代是人類變革最劇烈的時代，就跟農業革命和工業革命一樣。我會注意到不只是巨大的危險，也注意到同樣龐大的機會。（摘自《創造可能》，天下雜誌出版）