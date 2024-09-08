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賈永婕上任101董座擠破百記者 「發言驚人」主管們捏一把冷汗？

商業周刊／ 撰文者：蔡茹涵
台北101新董座賈永婕。圖／取自賈永婕粉專
台北101新董座賈永婕。圖／取自賈永婕粉專

摘要

台北101新董座賈永婕於3日正式上任，她於首場記者會上透露未來經營方向與營業目標。過去擁有包括藝人、模特兒、主持人、婚紗公司老闆等多種身份，如今代表官股，接任台北101董座的她，將如何改造這個知名的「台灣地標」？又面臨哪些經營挑戰？

8月底，女星賈永婕在個人臉書上證實，將擔任台北101第十屆董事長，消息一出，瞬間引發社群洗版。

主因除了她自帶流量，更因為她過去早已擁有多種身份，包括藝人、模特兒、主持人、婚紗公司老闆等，但其事業版圖仍以娛樂圈為主。如今要代表公股，接任象徵「台灣地標」的台北101董座，確實堪稱黑馬級的人選，但是否適任？

外界不少聲音質疑，她究竟會是稱職的董事長，還是將這項任務變成一場個人品牌大秀？而這樣的竊竊私語，更在9月3日、董事長上任記者會的當天，達到最高峰。

首先是記者會現場，只能以人山人海來形容，媒體光是要從一樓排隊搭乘電梯，進入主會場，就得等待至少十幾分鐘。原因在於，除了平時主跑台北101商場的產業媒體外，團隊還另外邀請了消費線，以及大量的影劇娛樂線記者，總人數高達100餘人，要把曝光度一口氣衝到最高。

緊接著，賈永婕以一席小禮服閃亮登場。她先從善如流的介紹了自己的ootd（今日穿搭），是精品的BV洋裝，搭配快時尚品牌Zara的高跟鞋，主打一個混搭館內品牌的概念，接著更是金句不斷。

談未來分工》

「總經理負責專業精準，我負責美麗時尚」

被問到和台北101老將、年資25年的總經理朱麗文如何分工時，她直言：「總經理負責專業精準，我負責美麗時尚」，認為兩人是最互補的搭配。談及外界對她的種種質疑，她坦然表示在意料之內，「大家對一個美女的質疑是一定有的」。

那麼面對即將到來的百貨週年慶，身為董事長，有沒有什麼作戰方針？她的回應是：「我的貴婦啦啦隊朋友團已經蓄勢待發了！」與檯面上所有百貨業董總的風格，都大異其趣。

談個人特質》

我說話非常直接，是社牛、徹頭徹尾的E人

她直言自己是「社牛」、「徹頭徹尾的E人」，說話非常直接，不喜歡拐彎抹角。例如，她已經與小S等一群演藝圈好友約好，要來董事長辦公室喝香檳；談及如何善用演藝圈人脈時，她也脫口表示，雖然還沒有遞出邀請函，但希望能邀請到韓國藝人玄彬來站台，直率程度應該令在場主管們都捏了一把冷汗。

而聯訪過程中最令人驚訝的，莫過於她坦率批評了台北101觀景台。

事實上，觀景台正是前任董事長張學舜最得意的戰功。自2020年疫情爆發後，台灣的外國遊客人潮瞬間歸零，當時以觀光客為主體的101，衝擊程度堪稱「海嘯第一排」。為了搶救業績，他們將觀景台改造為秘境花園，甚至還可拍高空婚紗、舉辦親子活動等，一步步將人氣慢慢拉回來，並於去年創下129萬人次造訪紀錄，大約已回到疫情前的8成5水準。

談前人戰功》

「觀景台有待加強！人流業績跟之前差很大」

然而，新任董座賈永婕卻非常直接：「我必須坦白的說，觀景台的部分真的是有待加強，因為人流跟業績和之前相比，差異是非常的大⋯。在世界各國，摩天大樓的觀景台都是重要地標，如果連我們的國人都不是那麼支持的話，怎麼做得起來呢？」

她指出，希望能借鏡東京澀谷的地標「SHIBUYA SKY」，先讓國人都覺得「上去一趟很值得」，才能吸引更多海外觀光客，「例如改造成SKY Bar、舉辦精品活動、主題展覽等等⋯只要符合程序正義和法規，能做的事情太多了！」

乍聽之下，賈永婕新官上任的第一場公開活動，似乎發言有些驚人，也招來網友們不少批評，但她的獨特優勢，也是在初亮相就展露無疑——前所未有的超高能見度。

「我們的活動從來沒有出現過這麼多記者，連跨年都沒有！」年資25年的台北101總經理朱麗文直言，這樣的能見度和曝光量，是他們未曾想過的，在商場競爭越來越白熱化的現在，這將成為絕佳優勢。

事實上，台北101整棟建築的業務可大略分拆為商辦、商場和觀景台。商辦的部分由於規格高、屬於綠建築，又具備全台第一高樓的指標性，始終都維持著95％以上的滿租率，因此能夠著力較多的，就是商場和觀景台。

而以上兩者，無論是招商、舉辦品牌活動或做策展，話題和聲量都是最大關鍵。這對自帶流量，又很敢「本色出演」的賈永婕而言，確實是得天獨厚的條件，也有機會為向來不強調明星CEO或主事者個人特色的101，帶來新氣象。

「我今天是新生報到的心情，第一件事就是要先去拜碼頭！」賈永婕向媒體透露，她的第一站，就是拜訪日本的大股東伊藤忠。事實上，這也是101董事長的重要任務之一。

由於官股成分重的關係（編按：泛官股約持有台北金融大樓逾44%股權），其實一直以來，台北101的營運多半是由總經理主導把關，而歷屆董事長，則扮演著與董監事維持關係、對外公關的「類精神指標」角色。

而賈永婕也證實，對內代表團隊，和董事會中的每一個成員溝通，維持良好互動；對外增加更多活動與能見度，是她認為自己可以為台北101帶來最重要的資源。

新手董座3大挑戰

百貨週年慶、市占率硬仗與「地標」觀景台

「我的人格特質，就是不厲害，但是能和很厲害的人做朋友，以及很會尋找資源！」她笑道。

不過，儘管才剛剛上任，這位新手董事長的前方，已經出現了一連串的挑戰。

第一、是百貨週年慶。今年母親節檔期，全台多數百貨商場的業績都不如預期，也導致各家都對週年慶摩拳擦掌，她該如何迎接這場硬仗？

第二、是如何維持住高成長的壓力。事實上，去年各大百貨商場的市占率都出現小幅衰退，從新光、遠百、SOGO到微風都不例外，101卻是極少數正成長的例子，不僅市占率達4.5%，營收突破220億元，年增24.6%，更創下歷史新高。她該如何率領團隊，在高基期的情況下繼續突破？

第三、是賈永婕自信滿滿想挑戰的觀景台。如今，台灣的觀光客人數正逐漸回流，她又自己主動開出支票，希望能透過自己與韓國演藝圈的人脈，邀請韓劇《淚之女王》中的現代百貨進行合作，促成更多國際交流，把觀景臺打造的更吸引人。何時能兌現，也令人期待。

無論如何，繼傳產與開發出身的陳敏薰、擁有金融背景的宋文琪之後，挟著藝人光環與娛樂圈資源的賈永婕，已正式成為台北101的第3位女董座。她會如何走出與前人不同的新風格？巨大流量帶來的是加分還扣分？外界都拭目以待。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

台北101新任董事長賈永婕（右）、總經理朱麗文（左）在台北101與媒體見面，說明台北101未來的方向與目標。聯合報記者曾學仁／攝影
台北101新任董事長賈永婕（右）、總經理朱麗文（左）在台北101與媒體見面，說明台北101未來的方向與目標。聯合報記者曾學仁／攝影

《原文賈永婕接任101董座：想邀玄彬、《淚之女王》百貨合作！將打造不一樣的「台灣地標」？

※本文出自「商業周刊」，未經同意禁止轉載。

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