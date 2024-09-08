久元攜手新竹動物園創作動物專屬月餅 協力提升動物福祉

久元（6261）電子於中秋佳節前，動員20位熱愛動物同仁與新竹市立動物園保育員提前幫動物們歡慶中秋佳節，共同為動物們製作專屬營養均衡月餅，增加動物攝食豐富化並減少刻板行為。

新竹市代理市長邱臣遠表示，感謝久元電子積極落實ESG計畫，拋磚引玉投入人力、物力及經費，為社會責任盡一份心力，期望未來會有更多企業加入，與新竹市政府攜手提升動物福祉。

邱臣遠表示， 市府團隊在市長高虹安的帶領之下，於去年9月率全國之先首創「ESG媒合平台」，提出30個合作議題方案，至今已慢慢開花結果。今年7月新竹動物園首次與台灣ASML公司合作製作動物遊具，久元電子是第二家與新竹動物園合作ESG方案的公司，為了這次合作案，久元電子員工提前於6月及8月至動物園場勘，積極與園方交流，最後決定製作專屬動物的中秋月餅。

邱臣遠 說明，為了增加動物攝食行為豐富化，久元電子與動物園同仁透過了解動物習性、食性及多次腦力激盪，共同規劃6種動物的專屬月餅，分別是紅毛猩猩、長臂猿、馬來猴、台灣獼猴、北美浣熊及長鼻浣熊，依照每種動物的食性嚴選最新鮮、營養均衡當季食材，由久元電子同仁戴上手套手工捏製出專屬動物們的營養月餅，讓動物行為更加豐富化，期望未來企業們能持續與動物園合作，為動物福祉共同努力。

久元電子總經理暨ESG主任委員蕭維唐表示，公司成立33年以來，除了在營運及體制須不斷成長外，亦要能創造社會價值，善盡企業社會責任，才能算是真正成功的企業。久元電子非常重視ESG理念，透過竹市府的ESG媒合平台，與新竹動物園攜手合作，了解到動物需要提供環境及攝食等多元方式，讓動物能呈現在野外環境的自然習性，非常具有意義，期待未來能繼續與竹市府合作ESG相關方案。