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建商士林推案「只有這種地段才不受景氣影響」

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
溪泊林建案。 記者游智文／攝影
溪泊林建案。 記者游智文／攝影

提起台北市福林路，很多人直接想到士林官邸，其實這條路有一段正對雙溪，景觀佳，視野開闊。欣暘建設相中此一優點進場整合，歷經5年說服水泥公司大老，住戶等，推出「溪泊林」，為該區都更重建吹起號角。

溪泊林基地位於福林路377號，面積約408坪，規畫地上13層住宅，坪數分別為22坪、25坪，37坪2~3房。

其中22坪的邊間2房戶型，訴求超大棟距、雙面採光、平面車位為特色，25坪、37坪則享有雙溪景觀第一排、永久景觀棟距。

負責整合的欣暘副總經理林啟俊說，欣暘公司有30年經驗，經歷多次房地產大起大落，發現只有擁有永久景觀的特色地段，才不會受到景氣起伏影響，即便面臨景氣下滑，房價也能保持不敗。

也因此，欣暘這幾年推案都挑具永久景觀的土地，「溪泊林」位於雙溪第一排，環境清幽，更是公司首選，除了積極整合住戶，其中100多坪原為水泥公司大老所有，公司花了2年時間，被放3次鴿子以上才成功說服。

此案的地主還有設立在此近60年的教會，欣暘建設也與教會採合建的方式，在建案旁將興建一棟樓高三層的教會。

林啟俊表示，當地特色就是公園多，幾乎是「三步小公園、五步大公園」，環境極佳，當地居民比較關心的生活機能問題，不過在雨農市場改建完成後，可補起生活機能不足的那塊版圖。

溪泊林專案經理翁峰基指出，「溪泊林」由倫敦Shortlist雜誌列為全球十大酒店之一的北京HOTEL G設計．英籍建築師林馬克打造，並由台灣大林組負責施工，連續壁深入岩盤3至5米，強化基礎穩固結構安全。

他表示，「溪泊林」為市場稀有的中小坪數景觀宅，從自住或增值角度來看，都是非常好的標的，一方面是地理位置條件佳，另一方面是附近都更題材熱絡，未來都是推升區域房價走揚一大助力。

溪泊林建案。 記者游智文／攝影
溪泊林建案。 記者游智文／攝影

房價 景氣 都更

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