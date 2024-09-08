青埔房價到頂是多少？專家揭新實價「通通猜錯」
青埔房價到頂是多少?馨傳不動產智庫執行長何世昌表示， 過去有人說4字頭， 有人說5字頭，現在來看「通通猜錯」，根據實價資料，近來當地已有五個建案成交出現7字頭。
青埔站上7字頭的建案，包括「尊騰大真席」、「樺龍青蔦」、「聯上光域」、「新大墨」、「耑鑄」，最高價為一坪74萬元，成交時間多在最近二三個月。
何世昌表示，2016年到2018年間，青埔房價一度暴跌，新案成交價從原本三字頭，回跌至每坪20萬~25萬元，還出現新案成交1字頭的價格。
當時大家一片看衰，跌到一坪20萬，網路房市討論區還有許多網友認為不能入手，指青埔離市區太遠、太偏僻，根本沒那個價值。然而，不過六、七年，現在新案售價已經是5字頭打底、最高7字頭。
他表示，回頭來看，2017年、2018年勇於進場的屋主，現在身價可是多了好幾台賓士，正應驗了股神巴菲特的名言「別人恐懼時我們要貪婪」，而先前預期青埔房價最高點是4字頭、5字頭的人，如今看來通通猜錯。
何世昌分析，除了雙北輕移民與桃園在地客層外，近來竹北客也陸續進到青埔買房，需求升溫，帶動青埔特區建案順銷，房價持續上攻。
他表示，從青埔成交創新高價戶別來看，總價全都壓在央行豪宅限貸令4千萬以下，意味著業者大多規劃中小坪數房型來控制總價。不過，青埔也不是沒有成交超過4千萬以上的建案，但成交筆數僅是九牛之一毛，代表青埔豪宅市場仍有發展空間。
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