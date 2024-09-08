房市多頭餘溫七都新案均價創高 北三都房價表現亮眼

住商機構彙整實價登錄資料，統計七大都會區歷年第二季平均新案成交行情，其中不僅七都房價皆創單季歷史新高，且台北平均新案單價首次突破120萬元，而新北、桃園也雙雙達到6字頭與4字頭大關。大家房屋企劃研究室公關主任賴志昶分析，上半年「股房連動」效應驚人，且機能成熟的都會區，不分南北各有不少房市話題，致使全台新案均價續創新高。

住商機構根據實價登錄資料，彙整包含新竹縣市等七大都會區之區域預售交易，並統整出今年第二季單季成交行情。統計顯示，台北市第二季平均新案單價約123.8萬元，不僅為各縣市最高，與2023年同期相比漲幅約17.2%，也是七都之冠；新北市第二季新案平均行情約每坪60.4萬元，為歷年來首次單季行情突破60萬元大關：桃園市第二季新案單價則為40.2萬元，也是首次平均新案房價站上4字頭。

賴志昶表示，大台北地區房價走勢驚人，其中北市長期價位為全台之首，不過過去由於房價基期較高，漲勢有所受限，近期受惠蛋黃區都更、危老改建議題，加上土地價格寸土寸金，新案單價一飛衝天；新北、桃園近年來則有捷運與高鐵等議題，區域與北市交通愈加便捷，大台北生活圈逐漸成形，磁吸北市人口持續遷移，房價外擴現象明顯。

值得注意的是，以往房市表現亮眼的大新竹與台中市，第二季新案成交單價分別為49.3、49.2萬元，與去年同期相比漲勢皆不到一成，賴志昶指出，大新竹地區受高科技產業人才帶動，台中市近年在北屯、西屯及南屯有重劃區與捷運等議題，兩區域房價長年有所支撐，惟近年來區域發展飽和，建商逐漸往房價較低的蛋白區插旗，新案漲勢限縮。

至於南二都的台南市、高雄市，第二季新案行情則約35.3、37.9萬元，其中高雄市與去年同期相比漲勢達13.1%，位居七都亞軍，賴志昶認為，南二都有半導體龍頭產業進駐帶動，且高雄市近期產業發展強勁，楠梓、橋頭周邊行政區域皆吸引不少建商插旗，在新案持續疊價下，價格頗有支撐力道。