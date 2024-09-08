麗豐-KY 營收／8月3.29億元 月增3.3％、年減8.8%

麗豐-KY（4137）近日公佈8月合併營收3.29億元，較7月營收增加約3.27％，較去年同期減少8.75%，累計今年前八月合併營收26.65億元，年減3.85%。

麗豐營收較上月增加主要來自於主營通路克麗緹娜加盟店-中國大陸地區消費回歸，可見消費者對於美容保養品的剛性需求穩健，尤其是在盛夏轉秋冬的換季時節，美白、控油、抗敏、抗老等產品的出貨增加，故進一步推動了業績的增長。

麗豐集團長期深耕美容保養市場，深知消費者對於高效護膚產品的渴求，積極研發並推出符合市場需求的新品，集團近期最新推出「童妍精粹液2.0」，以突破性技術與胜肽配方全新升級震撼上市，迅速引發市場關注。該產品結合4大膠原緊緻肽， 3大撫紋抗皺肽，2種肌因煥活肽，1種極地花精萃，主打抗老化、充盈膠原、肌膚修護等，針對性解決肌膚問題，獲得消費者的熱烈迴響，以期成為推動麗豐集團第四季營銷業績及營運增長的重要因素之一。

展望今年第4季，麗豐集團將持續強化產品研發與空白市場開發布局，不斷提升旗下品牌的市場競爭力，並深化旗下品牌「克麗緹娜」美容連鎖專業線和CHLITINA HOME SPA居家線2大產品線的推廣，包括訴求控油收毛孔的「蘭采麗智能平衡系列」、美白亮顏的「淨鑽光透白系列」，以及法國策略合作獨家供應進口CHLITINA HOME SPA「圖朵拉-蘊悅、花嬉」等二大系列，滿足消費者追求高品質、高效能等多面向的保養產品需求。

麗豐集團表示，對於未來市場前景充滿信心；麗豐-KY於八月底已完成自行編製並公告「2023年永續告書」，在致力於為股東創造穩定回報的同時、也積極落實各項ESG的工作項目。