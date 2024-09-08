台寶生醫取得科技事業核准函 將啟動 IPO 送件

台寶生醫（6892）近日公告，正式取得經濟部產業發展署出具「係屬科技事業且具市場性」之意見書，將依時程提出股票上櫃申請。

台寶生醫表示，該公司藉由提供早期高階細胞醫療產品 CDMO（委託開發暨製造服務）服務創造營收，做為支持細胞新藥開發的營運基礎，受惠策略奏效，營收連續3年倍增，毛利率維持60%以上。由於多個海內外客戶產品將進入臨床階段，未來一季業績展望仍然樂觀。

執行長楊鈞堯表示，有鑑於 CDMO 業務已站穩利基，將循設定的國際化目標持續擴張，公司下一階段的營運重心將加速新藥開發，目前有間葉幹細胞和調節型T細胞兩大產品線，間葉幹細胞產品包括治療退化性關節炎細胞新藥Chondrochymal（申請三期臨床試驗）、慢性不癒合傷口新藥 Biochymal（二期臨床）、急性心肌梗塞新藥OmniMSC（一期臨床），以及與UC Davis 合作的基因修飾間葉幹細胞治療危急性肢體缺血新藥 MSC/VEG（完成臨床前研究）。

這其中前三項新藥以台灣為目標市場，未來將採取經銷商合作布局模式，目前 Chondrochymal 新藥已簽署經銷合作備忘錄，搶先卡位市場，MSC/VEGF 則目標在今年申請US FDA 一期臨床試驗許可。

至於調節型T細胞的部分，實體器官移植新藥 TregCel（TRK-001獲 FDA 核准二期臨床、申請台灣二期臨床）目標鎖定美國市場，將是公司全力發展的重磅藥物。

楊鈞堯指出，自2010年以來，美國 FDA 累計核准36個基因與細胞醫療產品上市，且多集中在近三年加速核准件數，FDA 預估未來每年將有8-10個細胞醫產品獲准上市，顯見細胞醫療已是全球新藥開發的一大主流趨勢。

楊鈞堯表示，從已上市的6款基因修飾細胞新藥2022年營業額合計達26.82億美元觀察，細胞治療市場的需求不容小覷，而這6款新藥都是以治療癌症為主，代表非癌症市場仍有大量未來被滿足的醫療需求待開發。

台寶生醫聚焦開發自體免疫及發炎性疾病藥物，TRK-001與 MSC/VEG 二大主力新藥將分別啟動全球多國多中心收案，瞄準全球龐大的細胞與基因治療（GCT）市場，根據研究機構 Precedence Research 預估，受惠美國及亞太市場的需求成長，2032年全球 GCT 市場規模將達822億美元，2022至2032年的複合成長率18.3%。