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儲能案場退場潮 東鋼、北基、嘉泥計畫喊卡

中央社／ 台北8日電

儲能案場抗爭事件頻傳，引發退場潮，短短一個多月，包括東和鋼鐵、北基、嘉泥等上市櫃公司，接連宣布儲能案場計畫喊卡。

東鋼去年4月宣布投資新台幣57億元，擬在苗栗龍港工業園區設置100MW（百萬瓦）的電池儲能系統。事隔不到一年半，東鋼今年7月底代子公司東鋼風力發電公告，由於儲能市場環境產生變化、風險升高，經公司重新評估後決議，案場計畫確定終止。

事隔一個月，三地集團旗下的北基8月底也代子公司綠悠能源公告，原訂斥資35億元，在桃園市中壢區興建100MW儲能案場開發計畫，經公司內部評估，由於案場地點及儲能市場環境等因素，決議終止開發。

北基也取消與台達電簽訂金額33.15億元的儲能設備採購合約，以及與電池廠長利科技的15.12億元儲能電池模組的採購合約。

緊接著8月28日，嘉泥代子公司創能科技公司，提前終止位在高雄岡山約2500坪土地的使用權資產租約。公司補充說明，該地原為儲能系統用地，供儲能開發使用，但目前暫停儲能開發，因此提前終止租約。

據了解，此儲能案場計畫為台泥與嘉泥合作，擬在嘉泥高雄岡山廠設置50MW的儲能案場，每天可儲存16萬度電，供1.2萬家戶使用，協助穩定台電電網。為此，台泥董事長張安平還曾南下，與當地里民溝通，說明案場安全性。

綠能業者表示，東鋼、北基、嘉泥的案例只是冰山一角。北基旗下的三地能源，原本要在高雄鳳山的牛潮埔打造國內最大的儲能案場，裝置容量高達170MW，為指標大案。牛潮埔案合作伙伴已經敲定，銀行授信合約也簽好，最後因為地方居民抗爭造成計畫終止。

他說，上市櫃公司必須公告，其他還有更多不用公告的中小型儲能計畫取消或觀望，由於民眾抗爭等因素，現在國內儲能案場推動愈來愈難，他強調，大家喊著要綠能，儲能是其中重要配套，有賴政府與業者共同努力，與民眾加強溝通。

嘉泥 東鋼 電池模組

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