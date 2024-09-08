台中舶來品商圈「白露時光」 邀民眾午後品茶、古物挖寶

為活絡商圈經濟、帶動地區發展，台中市政府經發局今(7)日在梧棲區台中港舶來品商圈光景走廊舉辦第四屆「白露時光」光景戶外茶席活動，透過體驗商圈特色產品普洱茶與中藥材等材料的搭配，為白露品茶帶來全新風味。

此次亦結合海線老時光市集、抽獎活動，遊逛之餘，世讓民眾能夠在白露節氣感受悠閒美好的秋日。

經發局說明，白露時光茶席為茶與玫瑰、桂花、紅棗等材料調配而成，打破對中藥材的傳統印象，製成各種美味茶飲，現場共六茶席讓參與民眾輪流體驗茶藝，且民眾還可依各自喜好手作調製專屬茶包。

除了品茶之外，海線老時光市集更是集結了商圈會員店家的鎮店之寶及主力商品，包含西台百貨、新光皮鞋、瑞慶茶行、祥興茶行、廣昭中藥材，人及在地美食攤商，滿滿的老物件、茶葉、茶壺及舊物，讓古物愛好者享受尋寶的樂趣。

另外，活動也同步推出好禮抽獎，只要在市集消費，就送出多達58組豐富獎品，除有在地商家的台灣茗茶，也有智慧型手錶、麥飯石炒鍋組、超商禮券等。且為響應9月28日Red Bull Showrun Taichung國際賽車展演活動，好禮加碼抽賽車模型，讓現場民眾享挖寶及禮品滿載而歸；同場更邀請勁搖Sax樂團精彩演出，炒熱買氣。

經發局補充，今年的茶席結合舶來品商圈二大特色產品，如茶與中藥材，希望民眾能夠感受不同的味覺體驗，未來也希望讓白露茶席成為商圈的常態活動，讓海線民眾擁有更多樣豐富的活動。