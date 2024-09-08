中小企業ESG永續轉型最大拼圖／Pinkoi 綠色友善 寫奇蹟

點進設計購物網站Pinkoi，在琳瑯滿目的文創小物中，部分商品下方會出現一行灰色小字：綠色友善。Pinkoi去年設立綠色友善標示規範，若設計師評估產品符合條件，就可以設置「綠色友善標籤」，方便消費者搜尋。

「這個標籤，我們『敲碗』好久了！」公平貿易服飾品牌「繭裹子」共同創辦人楊士翔說，肯定這項標籤的實用性。

商品銷售找對的人

常聽到電商做倉儲節電、提升配送效率來減碳，但Pinkoi不是零售電商，沒倉庫、且由賣家自行出貨。Pinkoi創辦人之一顏君庭提到Pinkoi的兩大特點：軟體公司、關注設計，讓他們走出一條小眾的永續路：設「綠色友善標籤」增加永續品牌曝光度，並為站上設計師培力永續思維。

去年，Pinkoi替站內品牌的設計師開課談永續商機，楊士翔作為講師之一，發現許多設計師想使用環境友善的材質，但又擔憂成本變高。「不過，你只要找到『對的一群人（指消費者）』，其實就已經很足夠了。」楊士翔說。

楊士翔指出，綠色友善標籤有助於消費者辨識品牌特性，也能讓站上不同設計商品形成相同主題銷售。提到，未來Pinkoi可進一步審核或要求提供相關認證，讓標籤更具公信力。

從創立之初專攻販售原創設計商品，到綠色友善標籤，Pinkoi選擇做「小眾的事」。同樣小眾的，還有Pinkoi投身ESG的時間點。

Pinkoi嚴選ESG心法

力挺職場遠距工作

遠距工作在新冠疫情後引發關注，被許多人視為「友善職場」特質之一，Pinkoi卻早在2011年創立時，就支持員工遠距。

顏君庭曾經在矽谷的Yahoo總部擔任工程師，當時有一位同事總在夏威夷的沙灘上視訊開會，不進公司，仍是許多關鍵專案的推手。這是美國職場帶給顏君庭的震撼教育之一。「優秀人才很有紀律，不是得把他限制在辦公室裡，才能表現優秀。」顏君庭說。

顏君庭說，Pinkoi三位創辦人都沒待過台灣職場——他和產品長林怡君過去在美國工作，技術長李讓當完兵自己開冰店。所以Pinkoi企業文化一方面奠基於美國職場，另一方面則是空白畫布，自己制定規則。這讓「遠距工作」在Pinkoi從創立之初，就成為開放選項。

關注引領性別平權

另一個Pinkoi很早就關注的「S」領域，是性別平權。顏君庭在舊金山生活多年，那兒是LGBTQ+權利運動的大本營。回到台灣，同志遊行中常可看到大型外企組隊參加、提供贊助，卻少見本土企業身影。

Pinkoi首次贊助同志遊行，是收到一家跨國企業在台辦公室的邀請，顏君庭很快就決定支持。「大家（指企業）都想看風向，但為什麼沒人敢在『沒有風向』的時候，去捍衛自己相信的價值？」顏君庭說。

台灣同婚通過後，Pinkoi其他國家分公司的員工也一律適用同性婚假，即使這些國家尚未同婚合法化。

性別平權還體現在女性主管比率上。根據LinkedIn去年發布的「全球領導力性別報告」，全球女性高階領導人的比率僅32.1%。但Pinkoi全球擔任主管職的女性比率達六成。

顏君庭說，Pinkoi多數部門「女多於男」，唯有研發部門以男性居多。因此，Pinkoi的工程師會到PyLadies、WiDS Cambridge等女性為主的技術開發社群分享工作經驗，以吸引資工背景的女性人才加入。「我們要很努力地『刻意為之』，去創造正循環。」顏君庭說。

研發團隊四成女性

目前Pinkoi研發團隊約有四成是女性。「在Pinkoi，性別或年紀都不是評斷一個人能力的要點。」在Pinkoi擔任工程師主管的陳姿穎說；她認為公司最注重能否團隊合作。

Pinkoi在台北、香港、東京及曼谷都有辦公室，員工總數大約150人，推動ESG的挑戰也隨之而來。顏君庭說，ESG精神鑲嵌在Pinkoi的企業DNA裡，但面對不同背景的員工，「要把想法說清楚，不能都說是DNA」。

Pinkoi的公司核心價值「dare to fail」、「build partnership」、「grow beyond yesterday」、「impact beyond your role」由員工票選而來。為了讓跨國員工同步理解，從投票到定案，都用共通語言英文呈現。

Pinkoi還設計「文化訓練（Culture Training）」課程，讓新人了解Pinkoi的溝通文化和企業精神，確保個人和公司邁向永續的方向一致。

過去Pinkoi支持遠端工作、性別平權，都還被看作是新創公司「比較有想法」。如今，ESG的重要性被看見，小眾變大眾，顏君庭說，這對「注重價值」的生產者和消費者來說，都是肯定。